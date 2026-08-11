La solidaridad llegó hasta el corazón de la Sierra Maestra (+ fotos)

Este sábado la brigada “Centenario de Fidel”, integrada por unos 50 amigos de Cuba procedentes de Italia, llegó hasta la comunidad Guamá, en el municipio de Guisa, donde entregó un donativo compuesto por insumos médicos y útiles para la escuelita de la localidad.

Los pobladores de este intrincado paraje agradecieron el gesto de los visitantes y destacaron la disposición de estos para llegar hasta aquí por encima de cualquier tipo de obstáculo y en medio de las complejas circunstancias que vive nuestro país.

#ProvinciaGranma | Este sábado la brigada "Centenario de Fidel", integrada por unos 50 amigos de #Cuba procedentes #Italia, llegó hasta la comunidad Guamá, en el municipio de Guisa, donde entregó un donativo compuestos por insumos médicos. #CubaNoEstáSola pic.twitter.com/6ocAx6eOZl — CMKX Radio Bayamo (@CMKXDigital) August 9, 2026

Por la parte italiana se reconoció el ejemplo de Cuba, sobre todo la ayuda que prestó el Contingente Médico Henry Reeve durante la Covid-19 a esa nación europea.

Los visitantes también compartieron con miembros de la UBPC Abel Santamaría, en Arroyón de Guamá.

Contacto con la historia

Para conocer una parte importante de la historia de Guisa, los brigadistas estuvieron en el Momento Nacional Braulio Curuneaux, escenario de la épica Batalla de Guisa liderada por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Alianna Corona, miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Guisa, le dio la bienvenida a los visitantes.

“En nombre de este pueblo de Guisa digno y resistente, hijo de sangre mambisa y rebelde, reciban nuestra más profunda gratitud. Su voz, que denuncia el criminal e injusto bloqueo y abraza nuestra bandera, es un bálsamo en la batalla diaria”, dijo la dirigente.

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Aquí recibieron una pormenorizada información de la importancia de esta Batalla en el triunfo de la Revolución y una panorámica del surgimiento y desarrollo del asentamiento poblacional que más tarde se convertiría en municipio.

Antes de llegar a la “Loma de Braulio”, los visitantes hicieron una parada en el Momento Nacional Loma de Piedra, donde permanece la tanqueta del Ejército de Fulgencio Batista, inhabilitada durante la Batalla de Guisa.

Encuentro en un centro que aplica la ciencia en la Sierra Maestra

La estancia en la Estación Experimental Agroforestal de Guisa sirvió para que los visitantes recibieran información sobre el objeto económico de la institución investigativa, alcance regional para el desarrollo del café y los proyectos de colaboración con varios países y organismos internacionales.

Asimismo, se destacó el papel en el desarrollo integral de la montaña y el protagonismo de la Estación en el cultivo del café en cinco municipios de Granma, ubicados en la Sierra Maestra, y el rescate de la producción de cacao.

“Estamos enfrascado en la creación de un Banco de germoplasma de cacao, en una comunidad con tradición en este cultivo en el municipio de Buey Arriba”, explicó Miguel Fonseca Martínez, jefe del departamento de desarrollo, gestión y extensionismo.

Los visitantes se interesaron, entre otros temas, por la vinculación de los jóvenes universitarios con el centro, tema sobre el cual Fonseca Martínez explicó la estrategia que se aplica, sobre todo en la reserva científica y la superación.

Este centro fue fundado el 14 de noviembre de 1970 y tiene poco más de 100 trabajadores.

Homenaje a Fidel

La jornada cerró con la participación en una gala gala político-cultural en homenaje al centenario de Fidel, que tuvo lugar frente al Museo Casa Natal Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo.

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Javier Vega Leyva, director de la Casa Natal de Céspedes, expresó que constituye un honor recibir a esta delegación de amigos de Italia en la casa del hombre que inició las luchas revolucionarias e independentistas en Cuba.

Vega Leyva abundó que nuestros amigos llegan al país en un contexto adverso, con un bloqueo recrudecido por el gobierno de los Estados Unidos, dónde cada jornada debemos de resistir y enfrentar las dificultades que ello engendra.

Artistas y profesionales de esta ciudad rindieron homenaje a Fidel, como parte de las actividades por el centenario de su natalicio, el próximo 13 de agosto.

La gala político-cultural contó con la presencia de Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Partido en Granma, y la Gobernadora Yanetsy Terry Gutiérrez y Michelle Curt, presidente de Agencia para el Intercambio Cultural y Económico de Italia con Cuba y de BioCubaCafé, quien preside la brigada de amistad.

Radio Bayamo