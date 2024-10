La Serie Provincial ya tiene cinco clasificados

La selecciones de Azucareros de Campechuela (13-4) y Tiburones Niquero (12-6) aseguraron sus cupos por la zona Sur, pues el conjunto de los Piratas de Media Luna (8-9) no pudo darles alcance, incluso después de haber vencido ayer dos veces a Pilón (1-15), sotanero del torneo.

La escuadra de Serranos de Buey Arriba (12-6), que no viajó la víspera al cuartel general de los Indios de Yara (6-11) -el estadio 10 de octubre- para celebrar el último juego, aseguró desde hace días su presencia en la sexagonal, y su acompañante por la llave del Centro será la novena Guerreros de Bartolomé Masó (9-8), una selección que por primera vez clasificó entre los mejores luego de sus dos éxitos del martes ante Marineros del Golfo, de Manzanillo (8-10), y de que este equipo perdiera por forfeit ayer, sabiendo que al ser derrotado en la subserie particular no podía aspirar a un boleto clasificatorio .

El otro con pasaje a la sexagonal es Bayamo (21-2), el mejor elenco desde la arrancada del torneo y que después de barrer ayer en el circuito Norte a Ganaderos de Jiguaní (5-16) se perfila como el más serio aspirante al título.



Para la sexta plaza hay una fuerte lucha entre Camaroneros de Río Cauto (13-6) y Agricultores de Cauto Cristo (13-8), elencos que el miércoles terminaron de barrer a Juveniles (3-20) y Cafetaleros de Guisa (9-12), respectivamente.

Los ríocautenses tienen la ventaja adicional de haber vencido en la subserie particular y cerrarán el calendario jugando contra Guisa y Jiguaní, por ese orden.

Mientras Cauto Cristo culminará el calendario enfrentando a Bayamo y Juveniles, y ese compromiso contra el líder pudiera definir su destino.

La etapa sexagonal, con cuatro refuerzos por cada equipo, está fijada para iniciar el 22 de octubre y debe terminar el 6 de noviembre.

En tanto los play off para discutir el primer lugar y la medalla de bronce -de tres partidos cada uno- serán entre el 13 y el 17 de noviembre.

Osviel Castro Medel