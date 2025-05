La meca del cine toma otra vez por asalto a Cannes

La edición 78 del acontecimiento primaveral en el planeta Cine llega como cada año rodeado de glamour, muchos estrenos, una lluvia de estrellas, que incluye la siempre observada constelación Hollywood, y el suspenso a flor de piel, con la Palma de Oro en el horizonte, un misterio que será esclarecido en la jornada final: el 24 de mayo.

Inevitable, ante cualquier competición los pronósticos proliferan y la prensa divulga listas de películas favoritas al galardón, sin que ello inquiete al jurado presidido por la icónica actriz francesa Juliette Binoche, en apenas la segunda vez que Cannes tiene de manera consecutiva a mujeres en esta responsabilidad, después de que en 2024 la asumiera la realizadora estadounidense Greta Gerwig.

De los 22 filmes en liza por la Palma de Oro ya suenan los franceses Alpha, de Julia Ducornau; Dossier 137, de Dominik Moll, y Nouvelle Vague, de Richard Linklater, el noruego Sentimental Value, de Joachin Tier con la actuación de la laureada actriz Renate Reinsve, y el iraní Un simple accidente, de Jafar Panahi.

Del otro lado del Atlántico se mencionan, entre otros, The Phoenician Scheme, de Wes Anderson y el protagonismo del puertorriqueño Benicio del Toro; Mastermind, de Kelly Reichardt, y Eddington, de Ari Aster, cinta con un elenco galáctico, a base de Emma Stone, Joaquin Phoenix y Pedro Pascal.

Pero el Festival de Cannes es mucho más que la competición, y este año en la Croisette la expectación también la marcan los debuts detrás de cámara de las consagradas estrellas de Hollywood Scarlett Johansson, directora del drama Eleanor the Great, y Kristen Stewart, con su The Chronology of Water.

Un momento particular se vivirá mañana en la jornada inaugural, tras la escalada de los 24 famosos escalones cubiertos por la alfombra roja, con la entrega de una Palma de Oro honorífica al legendario y camaleónico actor Robert De Niro.

El miércoles, De Niro será protagonista de uno de los encuentros más esperados por el público en la “quincena”, al presentarse en la sala Debussy, donde en otro momento del mismo día estará el realizador Christopher McQuarrie, responsable de cuatro de las propuestas de la exitosa saga Misión Imposible.

A propósito de la más reciente de las aventuras del espía Ethan Hunt, la Sentencia Final, será presentada en Cannes por el mismísimo Tom Cruise, una de las propuestas que acaparan la atención de los cinéfilos, al igual que Highest 2 Lowest, película que vuelve a encontrar a Spike Lee detrás de cámara con el actor Denzel Washington, 19 años después de Inside Man.

Otro encuentro con el público muy demandado tendrá lugar el 18 de mayo en la sala Buñuel, con el director, guionista y productor mexicano Guillermo del Toro, oscarizado con The Shape of Water (2017) y Pinocho (2022), a quien seguro preguntarán por su Frankenstein, un monstruo que regresará a la gran pantalla a finales de este año.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959