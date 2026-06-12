Egipto envió más de un millón de toneladas de ayuda a Gaza

Egipto envió a la Franja de Gaza más de un millón de toneladas de ayuda desde el estallido del actual ciclo de violencia, en octubre de 2023, reportó hoy el diario Al Ahram.

Según el periódico, esa cantidad representa el 70 por ciento del total de suministros internacionales que recibió el enclave costero y señaló que forma parte del compromiso de El Cairo “para aliviar el sufrimiento del pueblo palestino en medio de la guerra genocida israelí”.

Destacó que los numerosos convoyes de la Media Luna Roja Egipcia transportan paquetes de alimentos, agua potable, combustible, material de socorro, medicinas, ropa, tiendas de campaña y artículos de higiene.

La publicación recordó que esta nación norafricana también recibió a miles de pacientes y familiares provenientes de Gaza para recibir tratamiento gratuito.

Desde el comienzo del conflicto, Egipto es un actor clave en la búsqueda de una salida negociada a la guerra y un duro crítico de la agresión israelí contra ese territorio palestino, donde se reportan casi 73 mil muertos.

En ese sentido, esta nación acogió varios encuentros internacionales sobre el tema y reuniones de las facciones palestinas para aunar esfuerzos y terminar con las diferencias internas.

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