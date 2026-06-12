Juego inaugural del Mundial 2026 en EEUU: anfitriones vs. Paraguay

Desde hoy en Estados Unidos comenzará a rodar el balón en la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 con el debut del Once local frente al de Paraguay, en el Sofi Stadium, de Los Ángeles.

La fiesta mundialista arrancó este jueves con el primer partido disputado entre México (otra de las sedes junto a Canadá) y Sudáfrica, en el Estadio Azteca con capacidad para 80 mil personas. Un tope que permitió medir la fiebre que provoca el llamado deporte de las multitudes.

Aquí en la capital de Estados Unidos celebraron la victoria del Tri en su debut en la Copa 2026. En el Instituto Cultural Mexicano cientos de aficionados celebraron la doble goleada hecha a los sudafricanos en esta inauguración.

Mientras, en Los Ángeles, se preparan Estados Unidos y Paraguay para dar el pistoletazo de salida del grupo D.

En el último amistoso entre ambas selecciones saltaron chispas y ahora hay poco margen de error, recuerdan reportes especializados al señalar que los anfitriones son favoritos y tendrán además de su lado un estadio repleto.

El conjunto de las barras y estrellas lleva cuatro años preparándose. «La responsabilidad es enorme», según opinó el entrenador Mauricio Pochettino, quien está convencido de que quizás este Mundial puede marcar un antes y un después para el fútbol del norteño país.

«La responsabilidad es enorme. La gente necesita identificarse con lo que ve en el campo. Creo que estamos en una buena posición, con el deseo de ser los mejores, de estar siempre primeros, de ganar y competir. Toda esa presión (…) tienen que transformarse en energía para que el equipo tenga la oportunidad de esforzarse un poco más, de no rendirse nunca”, subrayó.

Por su parte, Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay, ha insistido en que a esta Copa 2026 llegaron después de 16 años, así que «No tenemos nada que perder y muchísimo por ganar», enfatizó.

Estados Unidos fue sede de una Copa del Mundo en 1994. La selección nacional, cuya trayectoria en estas lides se remonta a 1930, año en que alcanzó las semifinales, tratará de superar su desempeño más reciente en el formato moderno, cuando llegó a los octavos de final en Qatar 2022.

La cita deportiva se estima que podría ser la más costosa de la historia para aficionados. Trámites engorrosos para los visados, boletos por las nubes, alojamientos disparados, son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.

La cadena deportiva ESPN señaló que ir a este primer partido en el Sofi Stadium podría costar unos mil 541 dólares, sin incluir los gastos de desplazamiento desde el exterior y el hospedaje.

Con 48 selecciones participantes y 104 partidos en las tres sedes (la mayoría en Estados Unidos), la Copa Mundial de Fútbol 2026 arrancó este 11 de junio hasta el domingo 19 de julio, cuando será la gran final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con capacidad para más de 80 mil espectadores.

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