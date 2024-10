Cuba consolida el rol de los actores económicos no estatales con su nuevo instituto nacional

Esta tarde el programa televisivo Mesa Redonda se dedicó al análisis de las misiones y los desafíos del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales, una entidad recientemente constituida, subordinada al Consejo de Ministros.

En un contexto donde cada vez están más presentes los actores económicos no estatales, en diferentes áreas para el desarrollo, ¿qué significan para el contexto cubano y qué relevancia tiene la creación de este Instituto?

Las respuestas a estas interrogantes las ofreció Aizel Llanes Fernández, directora del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas. Comenzó puntualizando que, a partir del acompañamiento que ha existido entre el Ministerio de Economía y Planificación y el propio Instituto en el que trabaja, para la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de cara al 2030, se ha conferido una importancia fundamental a los actores no estatales de la economía, en tanto están reconocidos en la Constitución de la República y forman parte fundamental en la conceptualización del modelo económico para el desarrollo del país.

También se refirió a la importancia de la articulación en torno al desarrollo integral territorial y al papel de varias instituciones que han colaborado con estudios, investigaciones, experiencias y eventos que se han desarrollado con la participación de diferentes actores económicos, fundamentales para aportar las claves en el fortalecimiento y cooperación con ellos.

Entre las instituciones destacó a la Universidad de Pinar del Río, la Fundación de Innovación y Desarrollo de la Universidad de La Habana y el Centro de Desarrollo Local del Citma, entre otras.

Asimismo, destacó el papel de las alianzas y el financiamiento de la cooperación internacional para lograr estas positivas experiencias.

Llanes Fernández precisó que este no es un Instituto único de su tipo en el mundo, “no es algo que inventó Cuba”—mencionó— por el contrario, es una entidad común en muchos países de la región, de Europa y Asia, por ejemplo. Se realizó con base en investigaciones sobre la necesidad de su existencia, y por el propio reclamo de los actores no estatales, quienes requerían de una entidad que los representara.

“Es una institución que no solo está dirigida al control, sino que también tiene un trabajo para fomentar y fortalecer capacidades”, mencionó.

También subrayó que “el nuevo Instituto va a tener que fortalecer las capacidades en los diferentes niveles, no solo en los territorios, sino también con los organismos, las provincias y las empresas estatales. Es una capacidad que tenemos que lograr entre todos los actores que estamos en un territorio para el desarrollo de la comunidad”.

Por su parte, la ingeniera Mercedes López Acea, presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales, se refirió a las principales funciones de este nuevo organismo estatal.

Recordó que el Instituto es la entidad nacional encargada de dirigir y controlar la política del Estado para el desarrollo y funcionamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), los trabajadores por cuenta propia (TCP) y de las cooperativas no agropecuarias (CNA). Fue aprobado como parte de todas las disposiciones normativas que fueron actualizadas en el mes de agosto en torno a estos actores.

El sector no estatal tiene amplias potencialidades para el desarrollo del país. Foto: Ahora

López Acea se refirió a la estructura de esta entidad, la cual no solo cuenta con presidencia y vicepresidencia, sino con cinco direcciones fundamentales: las tres primeras de ellas para la atención a las mipymes, las CNA y los TCP, además de una para la inspección y otra para el desarrollo, la ciencia y la innovación.

A esta última le confieren relevancia, en tanto “puede contribuir de manera efectiva en las estrategias de desarrollo territorial. Va a facilitar el vínculo con las universidades y los centros de investigación, por ejemplo. Es una dirección a la que le prestaremos especial atención”, subrayó.

El Instituto tiene su vínculo principal con las direcciones de desarrollo territoriales que se subordinan a los Consejos de Administración Municipales y con los departamentos económicos subordinados a ellas. “Con ellos tendremos un importante vínculo de trabajo, como lo hemos venido haciendo durante todo este proceso de preparación”, dijo.

Las direcciones tienen más de un año de trabajo y muchas han estrechado los vínculos con los actores. “No estamos hablando que surgen de la nada. Tienen experiencia en determinados proyectos que se han ido desarrollando y que han dado resultados”, mencionó López Acea.

“El objetivo fundamental es continuar el fomento de estos actores económicos no estatales, cumpliendo con las normativas, promoviendo las relaciones con el resto de los actores y su inserción en las estrategias de desarrollo territorial. Para nada constituye un retroceso, sino todo lo contrario. El ordenamiento que estamos proponiendo está acompañado del interés de mejorar e incrementar las relaciones contractuales entre todos los actores económicos”.

Sobre las funciones del Instituto, López Acea, subrayó que en lo fundamental debe coordinar y evaluar con los organismos de la Administración Central del Estado y entidades nacionales, las propuestas de políticas relacionadas con los actores económicos no estatales, “en las materias de su competencia”.

Asimismo, tiene la premisa de controlar el cumplimiento de las disposiciones normativas que implementa la política estatal, en aras de fomentar e insertar a los actores no estatales en el desarrollo económico y social del país, con un rol fundamental en la estrategia de desarrollo territorial.

El Instituto tiene que, a su vez, “coordinar y organizar, de conjunto con los organismos de la Administración Central del Estado y entidades nacionales, el control del cumplimiento de las disposiciones normativas, por los actores económicos no estatales, y de igual modo en lo que corresponde a las administraciones locales del Poder Popular”, puntualizó.

Por otra parte, el Instituto debe dirigir metodológicamente la creación de los actores no estatales y su inserción en la economía, en correspondencia con las prioridades y necesidades del desarrollo territorial del país. “Esto tiene que ver con la descentralización de las facultades en la aprobación ahora de los Consejos de Administración Municipales”, acotó.

Cada vez se diversifican más las proyecciones del sector. Foto: Cortesía/Extremos.

“Esta ha sido también una preocupación, muchos se han preguntado ` ¿estarán preparados los Consejos de Administración Municipales para poder asumir esta tarea`? Esta ha sido una etapa en la que hemos prestado especial atención a la preparación de las direcciones de desarrollo territoriales, a los departamentos económicos, a los funcionarios. Nos hemos reunido con los intendentes y demás miembros del Consejo. Este proceso ha permitido que existan condiciones para poder realizar esta tarea”, explicó.

Asimismo, se refirió que este proceso se ha llevado a cabo de manera gradual, lo cual les ha permitido el alistamiento paulatino en cada uno de los Consejos de los municipios del país. También señaló que continuarán trabajando para identificar las principales dificultades, en aras de asesorar de manera efectiva en cada caso.

“En esa misión que nosotros tenemos de observar y de velar porque este proceso de aprobación de actores económicos no estatales se haga correctamente, hay dos cuestiones que son para nosotros una prioridad. Primero, por la persona que solicita y tiene interés de crear una mipyme, y, por otra parte, por lo que significan estos actores para los territorios, lo que pueden aportar.

“Hoy es un reto para cada municipio esta descentralización, pero al mismo tiempo es una oportunidad de decidir y poder conducir mejor los procesos, de poder contar con los actores que pueden aportarle más al territorio”, subrayó.

Asimismo, otra de las funciones del nuevo instituto radica en promover, de conjunto con los Organismos de la Administración del Estado y entidades nacionales, acciones dirigidas a incentivar la efectiva participación e inserción de los actores económicos no estatales en las políticas aprobadas para el desarrollo económico y social del país.

“Eso lleva construirlo, a partir de establecer relaciones sistemáticas, escuchar las sugerencias y proponer cuestiones interesantes que aporten al desarrollo de todos. Que desde el sistema empresarial se aporte también a buscar respuesta a insatisfacciones de la población”, apuntó.

Entre los buenos ejemplos, López Acea comentó una reciente reunión del Ministerio de la Industria Alimentaria con un centenar de Mipymes. Allí se evaluaron experiencias de encadenamientos productivos, las buenas experiencias y aquellas cuestiones que aun representan insatisfacciones.

Igualmente se expusieron las oportunidades existentes para los actores económicos, sobre todo vinculadas a capacidades de almacenamiento, procesamiento y transportación que hoy están subutilizadas y pueden tener uso por el sector no estatal.

De igual forma, el instituto también tiene la función de coordinar y asegurar los procesos de capacitación de los actores económicos no estatales, así como los cuadros y funcionarios de las instituciones estatales vinculadas con ellos. “Hoy tenemos que buscar mayor impacto en estos temas, aunque tenemos muy buenos ejemplos sobre éxitos en el proceso”.

“Nuestros actores económicos participan en las políticas económicas creadas en el país, pero queremos que lo hagan mucho más. El instituto evalúa esta presencia y apoya cualquier vínculo con ellas”, agregó.

El sector no estatal y el empleo en Cuba

Según dijo la Lic. Carmen Rosa López Rodríguez, directora de Empleo No Estatal del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el año 2023 habían 4.3 millones de cubanos empleados, de ellos el 38 por ciento en el sector no estatal. Los trabajadores de Mipymes y Cooperativas No Agropecuarias representan el 16 por ciento. De ellos, el 38 por ciento son mujeres.

López Rodríguez explicó que al cierre de agosto de este año el país contaba con más de 620 mil trabajadores por cuenta propia y más de 142 mil vinculados a Mipymes y Cooperativas No Agropecuarias.

“Hasta esa fecha se habían incorporado más de 135 mil personas al trabajo, más del 40 por ciento de ellas directamente en el sector no estatal. Hemos visto un crecimiento del empleo en lugares donde no había otras opciones laborales, así como una mejor estabilidad en la fuerza de trabajo, y todo eso repercute en revitalizar producciones”, apuntó.

Asimismo, la funcionaria resaltó la mejora salarial no solo para los trabajadores, sino también para su familia.

Respecto a las modificaciones en las disposiciones normativas, explicó que en su mayoría responden a un programa conducido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad, enfocado a lograr puestos laborales cada vez más dignos y a disminuir la informalidad en el empleo.

“Este es uno de los desafíos que tenemos en el sector no estatal, vinculado sobre todo con los jóvenes, pues aun existen personas trabajando sin un contrato laboral y esto repercute en que desconozcan los beneficios y sus derechos laborales. Se trata de una vulnerabilidad voluntaria ante el empleo que debemos enmendar con mayor preparación y capacitaciones sobre las obligaciones de los empleadores con su fuerza de trabajo”, agregó.

El municipio como ente fundamental

Al referirse al rol del municipio en su vínculo con las nuevas formas de gestión, la Lic. Aizel Llanes Fernández, comentó que uno de los objetivos es fortalecer el ecosistema de actores económicos de los territorios.

“Existe una estrategia de desarrollo municipal que representa el principal instrumento de las administraciones. En algunos casos no está totalmente desarrollada, pero es un reto lograr un diseño lo más correcto posible para que los actores económicos pueden también dar ideas en función de cómo cumplir las prioridades trazadas”, apuntó.

Al respecto, valoró como muy importante la participación del sector privado, junto a la población, en la construcción desea estrategia, pues en todos debe existir una responsabilidad social de aportar al desarrollo de los lugares donde están enclavados los negocios.

“A veces hay miedo sobre la descentralización de la facultad para aprobar nuevos actores económicos en los territorios. Pero esto crea mejores condiciones y permite una mejor preparación, siempre que exista ese acompañamiento de las instituciones locales. Se trata de aprovechar oportunidades y recursos del territorio, incluyendo las proyecciones de exportación”, finalizó.

Antes de concluir la Mesa Redonda, la Ing. Lázara Mercedes López Acea, presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos, explicó algunas de las prioridades de trabajo para las próximas semanas.

Sobre el tema, dijo que es fundamental el seguimiento en la implementación de las disposiciones normativas aprobadas, así como un vínculo permanente con los Consejos de la Administración de cada municipio y los Organismos de la Administración Central del Estado.

Para ello, apuntó, existe un programa de intercambio constante con los actores económicos, el cual iniciará con las Mipymes dedicadas a la comercialización. “En la primera quincena de noviembre esperamos actividades similares con socios y presidentes de Mipymes en el Ministerio de Industrias”.

“Es fundamental lograr sistematicidad en estas acciones, para formar, escuchar sugerencias, recomendaciones, captar la creatividad y facilitar encadenamientos productivos y alianzas entre todos los actores. Tenemos confianza en que si cumplimos lo propuesto el país puede avanzar. Reservas y potencialidades hay y están demostradas”, concluyó.

