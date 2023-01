Con la fuerza de nuestro pueblo podemos salir adelante

El Presidente de la República encabezó en la tarde de este jueves en Artemisa la sexta reunión que se realiza en el país con el propósito de evaluar las potencialidades de los territorios y ponerlas en función de lograr un mejor año en todos los ámbitos para la nación.

ARTEMISA.- Hay que hacer un cambio en la vida, y lo tenemos que hacer nosotros mismos; no podemos esperar a que cambie el bloqueo del Gobierno de los Estados Unidos para ello, sino que tenemos que crecernos y superar esa realidad, reflexionó en la tarde de este jueves el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al intercambiar en esta provincia con sus máximas autoridades y representantes de varios actores económicos y sociales del territorio.

Justamente para romper la mentalidad, que en ocasiones impide hacer más y mejor en Cuba, son también estas reuniones de trabajo que iniciaron la pasada semana por el centro del país para evaluar las potencialidades de los territorios y aprovecharlas en el propósito de lograr un mejor año en todos los ámbitos para la nación. Esta de Artemisa es la sexta reunión que se realiza desde entonces.

Como preámbulo del encuentro, que se extendió por casi cuatro horas, el miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, pidió a los presentes realizar un profundo análisis sobre el actual escenario que se vive en la provincia, lo cual permitirá hacerle frente con soluciones sostenibles que beneficien a la población.

Precisamente porque es propósito supremo lograr un mejor 2023 para el pueblo cubano, el miembro del Buró Político y Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, convocó a los presentes a encontrar soluciones en cada ámbito a los problemas que sabemos existen; a superar deficiencias y limitaciones con creatividad; a tener bien definidas prioridades de trabajo; y a buscar cuánto más podemos hacer de una manera diferente, en todos los escenarios, para salir adelante en medio de la compleja situación que atraviesa Cuba.

Muchos son los caminos que en ese sentido se diseñan en Artemisa, donde al decir de la miembro del Buró Político y Primera Secretaria del Comité Provincial del Partido, Gladys Martínez Verdecia, se han definido líneas estratégicas de acción, relacionadas con la implementación del Programa Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030 y su articulación con el Plan de la Economía para el 2023, así como las múltiples potencialidades que aquí existen para impulsar el desarrollo desde lo local.

De acciones, proyectos, experiencias exitosas, desafíos y limitaciones, habló también Martínez Berdecia, quien no pasó por alto la alta responsabilidad que corresponde a este territorio de garantizar alimentos no solo destinados a la población artemiseña, sino también a otros lugares del país.

Aquí, dijo, existe un gran potencial de suelo agrícola con características agroecológicas que lo catalogan como muy productivo y es nuestra la responsabilidad de aprovecharlo al máximo. “Tenemos que multiplicar los esfuerzos en ese sentido, pero más aún tenemos que multiplicar los resultados”, consideró.

Justamente fue la producción de alimentos el tema que centró los debates, pues incrementarla no es solo una necesidad, sino también una urgencia inaplazable para el territorio, según coincidieron en señalar varios de los productores y directivos que hicieron uso de la palabra durante el encuentro, donde se compartieron múltiples experiencias que se llevan a cabo para incrementar la productividad y la calidad de las producciones.

Y es que la agricultura, como aseguró Fernando Funes Monzote, líder del prestigioso Proyecto Agroecológico Finca Marta, no es solo producir, sino que implica también tener agricultores, fomentar lugares bellos que motiven a los jóvenes a quedarse en el campo y a trabajar la tierra.

En sus reflexiones, profundas y aleccionadoras, nacidas de sus experiencias como profesor e investigador, así como las adquiridas en los últimos 11 años en que ha llevado a cabo este Proyecto, Funes Monzote insistió en que “si la teoría que muchos dominan no se convierte en práctica en la tierra, entonces no sirve de nada”.

Motivado por su intervención el Presidente de la República llamó la atención sobre un aspecto de vital trascendencia: “se han expuesto muy buenas experiencias, pero no hay comida suficiente”. Son todas experiencias que aportan, tienen resultados, pero eso no alcanza —reflexionó— y no tenemos la producción que se necesita.

¿Por qué sucede?, preguntó el Jefe de Estado a los presentes, para luego responder: “porque estas buenas experiencias son excepción y no regla en el resto de las empresas de la provincia”. Y eso, dijo, tenemos que cambiarlo de una vez y por todas.

Es imprescindible desatar los procesos productivos y producir más alimentos, valoró, porque si producimos más alimentos podemos satisfacer las demandas de la población; bajar sus precios en los mercados; sustituir importaciones, e incluso aumentar las posibilidades de exportación que permiten a los productores tener más ingresos e invertirlos en su propio desarrollo.

Si estamos discutiendo estos temas ahora —enfatizó— no es para resolverlos luego, es para resolverlos ahora y consolidar acciones que permitan un cambio sustancial en el transcurso del año.

En tal sentido, definió prioridades que deben convertirse en guías para el trabajo en busca de lograr una mayor productividad de la tierra. Entre otros aspectos, destacó la necesidad de agilizar los procesos de entrega de tierras en usufructo y su posterior puesta a producir; incrementar las producciones y su calidad; potenciar la agroecología; diversificar los cultivos para que ningún productor tenga tiempo malo, y que definitivamente se logre estremecer a la empresa estatal socialista para que sea más eficiente.

Tenemos que lograr, valoró, que independientemente de que existan producciones centralizadas que llegan a todos los territorios, cada comunidad, con sus propios recursos, fuerzas y potencialidades pueda incrementar las producciones y contribuir a satisfacer las demandas de la población que en ellas vive.

Con la fuerza de nuestro pueblo —sentenció— que es el esfuerzo cotidiano que nos ha llevado a la resistencia creativa, podemos hacer muchas cosas.