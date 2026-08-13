Con cultura y resistencia honra Cuba a Fidel en su centenario

En medio de las tensiones que impone el recrudecimiento del bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos y con especial atención a la dimensión de la cultura como pilar de la nación la mayor de las Antillas celebra hoy el centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

El legado del líder histórico se mantiene vigente en la determinación de los habitantes del archipiélago de continuar el proyecto soberano frente a la agresión, las amenazas y adversidades que atentan contra la vida cotidiana en las condiciones actuales y el acompañamiento de miles de amigos de todo el mundo que han acudido a la isla para honrar la memoria de quién sigue siendo fuente de inspiración, no solo para los cubanos, sino para el mundo.

Adicionalmente, la semana del 10 al 16 de agosto esta marcada por una intensa programación cultural dedicada a la fecha, que tiene su punto central este 13 de agosto.

Música, danza, teatro, artes plásticas y literatura se unen así en una celebración que abarcará todo el país.

La 34 Feria Internacional del Libro de La Habana, que sesiona del 10 al 16 de agosto en la Estación Cultural de Línea y 18, dedicada a la ocasión y con la Federación de Rusia como país invitado, se incluye entre estas propuestas que mantienen vivo la apuesta del proceso revolucionario y de su líder histórico por la cultura.

De igual manera, en las jornadas del fin de semana se realizarán presentaciones y otros espectáculos que prolongan y sostienen en el tiempo la conmemoración.

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