Conmemoran en Vietnam centenario de Fidel Castro Ruz

Rogelio Polanco Fuentes, embajador de Cuba en Vietnam, informó hoy desde su perfil en la red social Facebook que amaneció en la ciudad de Dong Ha, provincia de Quang Tri, para participar en la conmemoración del centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

El homenaje tuvo lugar en el Parque Fidel Castro Ruz, junto a autoridades nacionales y provinciales, donde se recordó la trayectoria del líder histórico de la Revolución cubana y su relación especial con la patria de Ho Chi Minh.

Le Duc Tien, vicepresidente del Comité Popular Provincial de Quang Tri, afirmó que Fidel consagró su vida a la lucha por la independencia, la libertad, la paz y la justicia de las naciones del mundo.

Desde esa tierra heroica, recorrida por Fidel en medio de la guerra, se agradeció la generosidad del pueblo vietnamita, que durante generaciones ha preservado la memoria y ha admirado con lealtad la vida y obra del dirigente cubano.

Presidieron el acto Nguyen Van Phuong, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y secretario del Comité Provincial del Partido, junto al viceministro de Relaciones Exteriores Nguyen Hoang Long.

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