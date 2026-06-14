Realizarán festivales deportivos en municipios de Granma

Los festivales deportivos escolares municipales que se realizarán del 28 de junio actual al 15 de julio próximo en todos los municipios de Cuba, en Granma se desarrollarán con organización, calidad y alegría, afirmaron directivos locales de Deportes.

Ese tipo de evento fue convocado debido a que este año no se llevará a efecto la edición 62 de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales por la difícil situación energética de la mayor de las Antillas en la actualidad, como consecuencia del recrudecido bloqueo de Estados Unidos.

En los 13 municipios granmenses están creados los comités organizadores de sus respectivos festivales, en los cuales participarán atletas de los 35 deportes practicados en la provincia.

Además de competiciones en las correspondientes categorías escolar y juvenil, el programa de los festivales incluye la ejecución de actividades físico recreativas y talleres científicos, precisaron.

Junto a la Dirección de Deportes, sus entrenadores, profesores de Educación Física y activistas, tienen rol importante en ese acontecimiento las instituciones educativas y de Salud Pública en cada localidad.

Los festivales deportivos escolares municipales son una vía idónea para evaluar los resultados pedagógicos y deportivos durante el curso escolar 2025-2026.

Entre sus objetivos sobresale lograr la participación masiva en actividades físicas y deportivas.

Radio Bayamo