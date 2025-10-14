Embajador ruso inicia agenda de trabajo en Villa Clara para fortalecer lazos con Cuba

El embajador ruso, Victor V. Koronelli, inició en Villa Clara una intensa agenda de visitas a sitios históricos, económicos y científicos. Según la Agencia Cubana de Noticias, fue recibido por las máximas autoridades locales. El recorrido, que refleja los sólidos lazos bilaterales, incluye la Ronera Central y el Instituto de Biotecnología de las Plantas.

Foto: Agencia Cubana de Noticias

De acuerdo con un reporte de la Agencia Cubana de Noticias, el embajador de la Federación de Rusia en Cuba, Victor V. Koronelli, se reunió este miércoles con los principales dirigentes del Partido Comunista y del Gobierno en la provincia de Villa Clara.

Esta visita marca el inicio de un extenso programa de actividades para el diplomático en el centro del país. Su agenda incluirá recorridos por lugares emblemáticos de los ámbitos histórico, económico y social, con el propósito de conocer de primera mano el desarrollo de la región. Entre los sitios previstos se encuentran la Ronera Central, la Planta Mecánica, el Instituto de Biotecnología de las Plantas, el Complejo Escultórico Comandante Ernesto Che Guevara y el Parque Científico Tecnológico de Villa Clara, pionero en su tipo de perfil industrial en la nación.

La Agencia Cubana de Noticias destaca la larga trayectoria de Koronelli, quien ingresó al servicio diplomático en 1958 y ha acumulado una vasta experiencia en América Latina, habiendo prestado servicios en naciones como Chile, Argentina, Belice y México. Ocupa el cargo de embajador en La Habana desde el año 2023.

Finalmente, la nota subraya que la histórica relación entre Cuba y Rusia se ha cimentado en principios de soberanía, cooperación y respeto mutuo, lo cual es un fiel reflejo de los profundos vínculos fraternales que unen a ambos pueblos.

Cheila Aguilera Riquenes