Eusides: El tornero que desafía al tiempo (+Fotos)

Eusides junto a su viejo torno soviético. Foto: Enrique González (Enro)/ Cubadebate.

“En la casa no me gusta estar. Yo trabajaré hasta que tenga fuerzas. Primero, para preservar la salud. Estar activo te ayuda. Si me quedara en la casa, estaría sin poder estirar las piernas o los brazos. Te lo aseguro”, dice.

Eusides pone su jubilación de 1 500 pesos como segundo motivo por el que sigue laborando: “Me hacen falta los quilitos estos”.

Como un verdadero artesano, maestro del metal y el giro, talla con destreza las piezas que necesitan quienes visitan el taller, dando vida a engranajes y ejes, tornillos y tuercas. “La tornería no es una profesión muy reconocida, pero el tornero agarra cualquier pedazo de hierro y lo transforma”, añade.

Para Eusides, el primer requisito para quienes decidan comenzar en este oficio es el gusto: “Tiene que gustarte lo que haces. Lo otro es ser disciplinado y cumplidor. Tratar de hacerlo bien. Lo que le da autoridad a un trabajador es la calidad de su trabajo”.

Además, el torno no es simple. Él mismo lo explica: “Cuando tú estás trabajando tienes que tener los cinco sentidos puestos en ello. Es muy peligroso. Si te coge entretenido, te ‘chapea’. No es una máquina fácil de dominar. Es peligrosa”.

En el taller —ubicado en el barrio de Mulgoba del capitalino municipio de Boyeros — el tiempo parece detenerse, mientras gira el torno. Contrasta con el protagonista de esta historia, quien no cree en calendarios para saberse activo y útil.

Eusides Moreira Utria,entre implementos de hierro y maquinaria oxidada, transcurren casi todos sus días. Foto: Enrique González (Enro)/ Cubadebate.

Cada mañana una vecina le prepara un poco de té. Foto: Enrique González (Enro)/ Cubadebate.

Detalles del torno. Foto: Enrique González (Enro)/ Cubadebate.

Juego de cuchillas. Foto: Enrique González (Enro)/ Cubadebate.

Una pequeña caja despintada guarda en su interior las barrenas que emplea Eusides en sus trabajos. Foto: Enrique González (Enro)/ Cubadebate.

El Calibre, también conocido como Pie de Rey. Foto: Enrique González (Enro)/ Cubadebate.

Ajustando las muelas. Foto: Enrique González (Enro)/ Cubadebate.

Pequeños ajustes. Foto: Enrique González (Enro)/ Cubadebate.

Aumento de diámetro a un sprocket trasero de moto. Foto: Enrique González (Enro)/ Cubadebate.

A sus 80 años Eusides confiesa que aun continua disfrutando de su oficio. Foto: Enrique González (Enro)/ Cubadebate.

Con gran maestría Eusides opera el torno. Foto: Enrique González (Enro)/ Cubadebate.

Detalles del torno. Foto: Enrique González (Enro)/ Cubadebate.

Un pedazo de escoba utilizada para limpiar las virutas que desprenden los metales al ser trabajados en el torno. Foto: Enrique González (Enro)/ Cubadebate.

Una pausa para el café. Foto: Enrique González (Enro)/ Cubadebate.

De vuelta al trabajo. Foto: Enrique González (Enro)/ Cubadebate.

Eusides junto a su ayudante El Jabao. Foto: Enrique González (Enro)/ Cubadebate.

