La utilidad de la ciencia

La Empresa Agroindustrial de Granos Fernando Echenique GRANMAX, por su firma comercial, en coordinación con la Universidad de Granma, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias Jorge Dimitrov y el Ministerio de la Agricultura presentó este jueves el Balance de su Consejo Técnico Asesor.

El momento fue propicio para destacar avances en la aplicación de la ciencia y la innovación en la búsqueda de fortalecer la producción de alimentos en Cuba.

El informe presentado por el Máster en Ciencias Eduardo Bueno Figueras, director de técnica y desarrollo de la entidad refleja transformaciones en áreas claves como la cunicultura, la calidad de los suelos arroceros, la gestión contable estratégica y el impulso a las energías renovables.

El Consejo Técnico Asesor, integrado por especialistas, directivos, universidades y centros de investigación, evaluó 34 demandas vinculadas a la producción y la gestión.

Entre los resultados más significativos se encuentra la mejora del sistema cunícola, que permitió elevar la masa a más de mil cabezas y comercializar casi CINCO toneladas de carne.

En el área agrícola, se realizó un diagnóstico de suelos arroceros regados con residuales líquidos de la industria azucarera, logrando disminuir la salinidad y aumentar los rendimientos en un 30 por ciento.

La Empresa Fernando Echenique, líder entre las del sistema de la agricultura de Granma en la aplicación de la ciencia en función de la producción implementó un Sistema Contable de Gestión Estratégica, acompañado de talleres y cursos que beneficiaron a cooperativistas y trabajadores de la empresa.

En el ámbito de la innovación, diseñaron el Diplomado en Gestión de la Innovación, y se incorporaron más de 60 trabajadores a programas de superación académica, incluyendo maestrías y doctorados.

RECOMENDAMOS LEER |Fortalece Cauto Cristo siembra de cultivos de ciclos cortos en campaña de primavera

La empresa avanza en la aplicación de bioproductos como bioestimulantes y medios biológicos en miles de hectáreas, contribuyendo a una agricultura más sostenible.

Al mismo tiempo desarrollan proyectos de energías renovables, como hornos de biomasa para el secado del arroz y estudios de viabilidad para molinos de viento.

El Consejo Técnico Asesor se consolida como guardián de la viabilidad técnica, evitando inversiones innecesarias y asegurando que la innovación responda a los problemas reales de la producción.

Las proyecciones incluyen ampliar la cooperación con instituciones científicas nacionales e internacionales, fortalecer la transición energética y garantizar la capacitación continua del capital humano.

El Balance, conto con la participación de los doctores en ciencias Narcy Bueno, rectora de la Universidad de Granma y Eduardo Tamayo Gonzáles, director del instituto Dimitrov, así como el máster en ciencias Edisnel González Valdés, director general de la empresa, así como lideres de los diferentes proyectos que se ejecutan en la entidad y que cuentan con la asesoría de esas entidades.

Allí se confirmó que la ciencia y la innovación son motores esenciales para la seguridad alimentaria y el desarrollo económico. La Empresa Agroindustrial de Granos “Fernando Echenique” se posiciona como referente en la integración del conocimiento a la producción, reafirmando que el futuro de la agricultura cubana depende de producir con más ciencia y mayor eficiencia.

Radio Bayamo