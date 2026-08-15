“Cuba es un país soberano”: Las lecciones de Fidel en política exterior

En el foro “Fidel y la política exterior de la Revolución Cubana”, celebrado en el marco del I Coloquio Internacional “Fidel: legado y futuro”, el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, ofreció una ponencia en la que desgranó las enseñanzas cardinales del pensamiento de Fidel Castro en la conducción de la política exterior cubana. A través de episodios concretos, el viceministro demostró cómo el legado del Comandante sigue orientando la actuación de Cuba en el escenario internacional.

Fernández de Cossío comenzó recordando la crisis de los misiles de octubre de 1962 y la visita del entonces secretario general de la ONU, U Thant, a La Habana el 30 de octubre de 1962 para explorar la posición del gobierno cubano. Estados Unidos, a través de la ONU, proponía un mecanismo de inspección en Cuba para verificar el retiro de las armas ofensivas. La respuesta de Fidel fue contundente: “¿Qué derecho tiene el gobierno de Estados Unidos para pedir esto? ¿Se basa en un derecho real o es una exigencia por la fuerza?”.

El viceministro citó textualmente las palabras del Comandante: “Cuba es un país soberano. Ni más ni menos que cualquier otro estado miembro de las Naciones Unidas. Nosotros no hemos violado ningún derecho. No hemos llevado a cabo agresión contra nadie. Todos nuestros actos han estado basados en el derecho internacional”.

“Entiendo que esto de la inspección es un intento más de humillar a nuestro país. Por esos derechos estamos dispuestos a pagar el precio que sea necesario”.

Fernández de Cossío subrayó que esa defensa sin fisuras de la soberanía se convirtió en piedra angular de la política exterior de la Revolución.

El segundo aspecto abordado fue la negativa de Fidel a negociar los compromisos solidarios e internacionalistas de Cuba. El viceministro recordó los encuentros discretos entre Cuba y Estados Unidos en la segunda mitad de la década de 1970 e incluso hasta 1980, donde la agenda estadounidense incluía temas que nada tenían que ver con el asunto bilateral, como la solidaridad de Cuba con la independencia de Puerto Rico y el internacionalismo en África

En uno de esos encuentros, en noviembre de 1978, el representante cubano dejó claro: “De ninguna forma vamos a hacer de nuestra ayuda a nuestros amigos africanos un elemento de negociación. Esto no es negociable. Estamos preparados para continuar nuestra política constructiva y positiva a fin de eliminar el conflicto y promover la paz donde quiera que esté amenazada. Pero de ninguna forma vamos a hacer objeto de negociación los acuerdos y compromisos que hemos establecido con países amigos. Nuestras relaciones bilaterales con estos países no son negociables”.

Fernández de Cossío citó también la reunión del 23 de noviembre de 1984 en Ciudad de México, donde el secretario de Estado estadounidense, Alexander Haig, ofreció una relación comercial a cambio de que Cuba retirara su apoyo a Nicaragua y sus tropas de África.

El representante cubano, Carlos Rafael Rodríguez, vicepresidente del Consejo de Estado, fue tajante: “Estamos dando y continuaremos dando a Nicaragua nuestra solidaridad y apoyo. Lo consideramos nuestra obligación y nuestro derecho. No existe obligación que hayamos asumido con cualquier país, grupo o gobierno que no hayamos sido capaces de honrar. Esto debe quedarle claro a Estados Unidos”.

El tercer asunto abordado fue la denuncia del orden económico internacional injusto, un tema al que Fidel dedicó mucha de su energía.

Fernández de Cossío destacó los discursos y las intervenciones del Comandante en eventos académicos, que consideró “materiales de estudio imprescindibles” para entender los grandes problemas del mundo.

Fidel comprendió y denunció con claridad que el orden económico internacional vigente ha conducido al subdesarrollo a tres cuartas partes de la población mundial, y que la responsabilidad principal de financiar el desarrollo de los países del Sur corresponde a los Estados que hoy disfrutan los beneficios de aquellas atrocidades históricas.

“Nunca antes la humanidad había tenido un potencial científico-técnico tan formidable, una capacidad de generación de riqueza y bienestar tan extraordinaria, y nunca antes el mundo fue tan desigual y la inequidad tan profunda”, era una de sus reflexiones recurrentes.

Su enfoque, marxista-leninista pero sin dogmatismos, se inspiraba en los intelectuales del tercer mundo y en diálogos con expertos globales. Desde la década de 1970, Fidel ya identificó los riesgos para el medio ambiente y estableció el vínculo entre la erosión del ecosistema y los patrones insostenibles de producción y consumo.

En su centenario, el vice titular convocó a difundir las enseñanzas de un líder revolucionario “cuya ambición era defender el derecho incuestionable de su país a disfrutar de la soberanía plena y absolutamente plena, y junto al bravo pueblo cubano, tratar de contribuir a llevar la justicia o poner fin a la injusticia en todos los rincones del planeta”.

La expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, por su parte, envió un mensaje virtual en el Coloquio en el que rindió homenaje al legado del Comandante en Jefe y recordó su profunda conexión con la Revolución Cubana. No habló solo como exmandataria, sino como “una militante que desde su juventud fue profundamente marcada por el ejemplo de coraje y energía que lideró Cuba en 1959”.

“Fidel para mi generación de latinoamericanos fue un símbolo vivo de la lucha por la justicia social, la libertad y la soberanía”, afirmó Rousseff. Evocó aquellos años oscuros de la dictadura militar en Brasil, cuando la Revolución Cubana era “un faro” para quienes soñaban con un continente más justo. “Fidel nos enseñó que la dignidad de un pueblo no se negocia y que la solidaridad es la arma más poderosa contra la opresión”, subrayó.

La expresidenta compartió una anécdota personal que revela la intimidad de su relación con el líder cubano. Tuvo el honor de encontrarse con Fidel en varias ocasiones, pero recordó especialmente una conversación que tuvieron en su residencia en La Habana durante la inauguración del puerto de Mariel. “Él ya estaba retirado de la vida pública, pero me recibió con la generosidad que siempre lo caracterizó. Pasamos cerca de dos horas conversando”, relató. Lo que más le impresionó fue ”su lucidez, su memoria prodigiosa y la pasión con que hablaba. Ese día vi al hombre detrás del mito, y eso solo aumentó mi admiración por él”.

Pero la relación de Fidel con Brasil, enfatizó Rousseff, no se limitó al campo de las ideas. “Hubo una concreción que transformó la vida de millones de brasileños y brasileñas”. Durante su mandato, con el apoyo integral y decisivo de Fidel, impulsaron el programa Más Médicos, “una de las más bellas realizaciones de nuestro gobierno”. Ese programa solo fue posible, recordó, gracias a la generosidad de Cuba y a la visión internacionalista de Fidel Castro.

Más de 11 mil médicos cubanos llegaron a Brasil para atender en los lugares donde ningún otro profesional quería ir: en las periferias de las grandes ciudades, en el semiárido, en la Amazonía, en las favelas. “En cinco años, esos médicos —a quienes Fidel llamaba cariñosamente ‘su ejército de batas blancas’— realizaron más de 113 millones de consultas, salvaron vidas, devolvieron esperanza y dignidad a poblaciones enteras”, afirmó.

Rousseff destacó que el legado de Fidel trasciende las relaciones bilaterales. “Con Cuba y con el comandante Fidel Castro se indica la verdadera política exterior: no se hace solo con discursos, sino con actos concretos de solidaridad”.

Recordó que Fidel comprendió antes que muchos que la lucha de los pueblos del Sur era una lucha común. “Su pueblo fue un protagonista de la escena internacional, que envió tropas para combatir el apartheid en África y que construyó una de las mayores redes de cooperación médica y educativa que el mundo ha hecho. Su internacionalismo no era de forma, era práctico, valiente y profundamente humano”.

La expresidenta mencionó también la intervención de Fidel en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992. “Con la lucidez que lo caracterizaba, Fidel ya alertaba al mundo sobre los peligros del cambio climático y del consumismo desenfrenado, y pedía que en el orden internacional pusieran la vida y la naturaleza en el centro y no el lucro. Fue un visionario”, afirmó.

Rousseff concluyó su mensaje con una declaración de principios. “Fidel nos enseñó que la soberanía de un pueblo no se subordina a los intereses de las potencias y que la integración de América Latina es un camino sin retorno”. Aunque Fidel Castro partió físicamente, subrayó, “su herencia política, su coraje y su ejemplo siguen más vivos que nunca”.

Radio Bayamo