España se prepara ante “amenaza creíble” migratoria en Ceuta

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España pidió hoy extremar precauciones ante la “amenaza creíble” de una nueva avalancha migratoria desde Marruecos, instigada desde las redes sociales.

La presunta acción ocurriría este 15 de agosto, por lo cual España ha redoblado las medidas de seguridad en las fronteras de Ceuta y Melilla, las dos ciudades autónomas, en los límites con el país magrebí.

Pese a las reiteradas expresiones de figuras del Gobierno español ensalzando la cooperación de Rabat, analistas locales y expertos en temas internacionales, señalan que como mínimo, la pasividad de Marruecos alentó la llegada de 72 mil personas a Ceuta el pasado 30 de julio.

Aunque en su mayoría han sido devueltas al vecino país, se cuentan más de un centenar de muertes, unos mil 500 menores no acompañados y alrededor de cuatro mil personas que todavía deambulan por las calles de Ceuta.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, recibió el respaldo casi unánime de la opinión pública cuando recalcó hace dos días que Ceuta y Melilla son “españolísimas” y “no se les toca”.

Cualquier agresión a Ceuta o a Melilla, es una agresión a España entera, sentenció la titular en referencia a manifestaciones soberanistas de altos funcionarios de Marruecos.

Recalcó que las ciudades autónomas son una «una pieza esencial de España», al tiempo que trasladó el compromiso de las Fuerzas Armadas con el pueblo y autoridades ceutíes y ponderó la labor de los militares desplegados en tareas de protección, presencia y apoyo a la ciudadanía.

Añadió que los militares continuarán apoyando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado «en todo lo que sea necesario» y apuntó a las labores de presencia y disuasión que puedan requerirse.

«No puede volver a ocurrir», enfatizó en referencia a la entrada irregular de cerca de 80 mil personas en Ceuta el pasado 30 de julio procedentes desde Marruecos.

Antes el Gobierno de Melilla repudió las reivindicaciones soberanistas de Marruecos sobre las ciudades autónomas y defendió que el origen de su españolidad se remonta a casi 530 años.

El vicepresidente primero de Melilla, Miguel Marín, dijo a periodistas que rechaza las declaraciones del ministro de Justicia de Marruecos, Abdellatif Ouahbi.

“No hay nada que negociar, ni con diálogo ni sin diálogo”, ya sea desde el punto de vista histórico, jurídico o político, indicó.

“Melilla es España y va a seguir siendo España durante cientos y cientos de años, como ha sucedido hasta la fecha (…) “dudar de la españolidad de Melilla es de un desconocimiento total y absoluto”, argumentó

“Lo que sí hay que reclamar y negociar es el traslado de todos los migrantes que han llegado a nuestra ciudad de manera irregular a Marruecos”, remarcó Marín.

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