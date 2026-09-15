Activan Red Juvenil Full en Cautillo Merendero

Los siete proyectos de la red juvenil comunitaria en la oriental provincia Granma van dando pasos de avance en materia sociocultural.

La iniciativa de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) va dirigida a concretar ideas de las nuevas generaciones y hacerlas realidad en cada barrio, en coordinación con el Partido, el Gobierno, las organizaciones políticas y de masas y los factores de esa demarcación.

En la comunidad granmense de Cautillo Merendero se comprobaron los resultados sociales de los proyectos de la red joven, en el que sobresalen Cuba Viva, Tu aporte cuenta , Voltaje juvenil, Codigo Joven, Aquí con mi barrio, Zona joven segura y Conciencia Joven.

Los pobladores se dieron cita en áreas aledañas a la casa de la cultura, luego de una multitudinaria conga que transitó por la arteria principal, como apoyo al movimiento de participación popular.

Allí se realizó un homenaje al líder histórico de la revolución Fidel Castro Ruz, de conjunto con promotores culturales, trabajadores sociales, representantes del consejo popular, líderes de la red juvenil y otros sectores de la comunidad.

Niños, adolescentes, jóvenes, y adultos disfrutaron de un variado programa cultural, en el que música, danza, poesía, declamaciones, rueda de casino y ejercicios de taichí, fueron las manifestaciones artísticas que se apoderaron de la explanada.

El proyecto “Zona joven segura” en el que participan el MININT y las FAR mostró a los asistentes importantes resultados, como la reinserción de dos jóvenes egresados del centro penitenciario granmense, que ya cuentan con vínculo laboral y buenas conductas, gracias al trabajo profiláctico del sector militar, los trabajadores sociales y el trabajo multisectorial.

Luego de la actividad cultural iniciaron un recorrido por la zona, donde se visitó al comedor del SAF, Sistema de Atención a la Familia y a personas en situación de vulnerabilidad.

Se comprobó la vinculación de campesinos y bases productivas que suministran los alimentos a los ancianos y la participación directa de trabajadores por cuenta propia que también garantiza comidas diarias para mejorar la calidad alimentaria de los abuelos.

Al encuentro asistieron autoridades del políticas y gubernamentales del municipio Jiguaní, representantes de las organizaciones de masas, la UJC y la OPJM.

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