Agricultores comprometidos a sembrar más de 72 mil hectáreas en campaña de frío en Granma

Superar los indicadores de campañas anteriores es el desafío del Sistema de la Agricultura en Granma, tras el inicio en este septiembre, de la siembra de frío en los cultivos varios, que se extenderá hasta febrero de 2027.

El compromiso es sembrar más de 72 mil hectáreas de tierras, de ellas 16 mil 900 de arroz, declaró a la prensa Iramis Vargas Díaz, subdelegado agrícola en la Delegación provincial.

El funcionario calificó de fuerte el reto con la producción nacional de llegarle a unas 200 mil hectáreas a plantar del cereal, durante el año calendario.

Subrayó que se hará una utilización óptima del combustible y otros recursos disponibles, los cuales se ubicarán donde su uso sea el más eficiente y completar con el empleo de la tracción animal.

Caracteriza el comienzo con una ardua labor técnica y la preparación del suelo, de manera organizada y mucho mayor rigor, con el objetivo de perfeccionar toda la atención cultural de las plantaciones, desde el empleo de la primera semilla.

Se preveé crecer en los indicadores de rendimientos, en comparación con etapas productivas precedentes, mediante el manejo riguroso, más ciencia y, sobre todo, una entrega constante de los trabajadores del campo, entre los cuales sobresale el movimiento cooperativo y campesinos y la acción preponderante de cada municipio, en pos de lograr la soberanía alimentaria.

La Demajagua