Erasmo Rondón Soto: la imaginación que nace junto al río

En Río Cauto, donde el paisaje parece extenderse entre las aguas, los sembrados y el trabajo cotidiano, nació el 5 de marzo de 1973 Erasmo Rondón Soto, narrador granmense cuya obra ha sabido convertir la realidad de su entorno en materia literaria.

Poeta, narrador y escritor para niños, Rondón Soto ha construido, con perseverancia y sensibilidad, una trayectoria vinculada a la cultura y a la promoción de la lectura.

Aunque egresó en 1991 como Técnico Medio en Biología Marina del Instituto Superior de la Pesca Andrés González Lines, su relación con la literatura estuvo siempre presente. En 2004 comenzó a laborar como asesor de la referida especialidad en la Casa de Cultura Nicolás Guillén, de su municipio, espacio desde el cual ha acompañado a escritores aficionados, lectores y jóvenes creadores, al tiempo que continuaba desarrollando su propia obra.

En sus textos aparecen hombres y mujeres marcados por la dureza de la existencia, pero también por la capacidad de soñar. Su literatura no se limita a representar las asperezas de la vida rural y comunitaria: reclama, además, el derecho de esos seres humanos a disfrutar plenamente de la poesía, la imaginación y todas las posibilidades de la realidad.

En 2005 fue distinguido en la XI edición del evento de historia local Río Cauto y sus raíces históricas. También obtuvo el segundo premio de cuento infantil y una mención en poesía para niños en el concurso provincial *Batalla de Guisa*.

Tres años después, en 2008, recibió un premio en el Concurso Nacional *Principito*, en la categoría de cuento para niños, obra que posteriormente fue publicada por la revista Quehacer, de Las Tunas. En ese período obtuvo, además, el segundo premio de cuento infantil, el primer premio de poesía infantil y el primer premio de crítica en la XII edición del concurso provincial Espejo de paciencia. A estos reconocimientos se sumaron un tercer premio de teatro y otro de poesía para niños en el certamen Tras las huellas de Cervantes.

Su producción literaria encontró pronto el camino de la publicación. En 2008 apareció su primer libro, Tío, si tú me cuentas, bajo el sello de Ediciones Bayamo. Luego llegarían Si yo fuera mago, en 2011, y Bolsillo y otros cuentos, en 2014, también publicados por Ediciones Bayamo. Sus textos han aparecido, asimismo, en los periódicos y revistas La Campana, Ventana Sur, Papalote y Anaquel de los sueños, así como en el libro de premios y menciones del Concurso Bonaventuriano de Cali, Colombia.

El año 2011 fue particularmente significativo. En esa fecha obtuvo una mención internacional en el Concurso Bonaventuriano de Poesía, celebrado en Cali, Colombia. También fue reconocido como mejor trabajador de la Casa de Cultura y recibió un certificado por su aporte al evento comunitario internacional Magia de abril.

Su participación en la vida cultural de la provincia es meritoria: Fiesta Provincial del Videoarte Juvenil, Al sur está la poesía, diversas ediciones de la Feria Internacional del Libro y reconocido, además, por su labor como instructor y por su desempeño sindical.

En el ámbito de la literatura infantil, su nombre se ha consolidado gracias a una escritura cercana, imaginativa y atenta a los valores humanos. Sus cuentos y poemas dialogan con los niños desde la fantasía, pero sin apartarse de la realidad que los rodea. En ellos, la imaginación no funciona como evasión, sino como una forma de comprender mejor el mundo y de descubrir, incluso en los escenarios más humildes, la posibilidad del asombro.

La obra de Erasmo Rondón Soto se alimenta de la memoria local, del paisaje granmense y de la experiencia de quienes trabajan la tierra o se enfrentan cada día al río y al mar. Sin embargo, su literatura trasciende lo meramente costumbrista. En sus páginas conviven la observación social, el humor, la ternura y la voluntad de defender la sensibilidad como una necesidad humana.

Por esa trayectoria y por su aporte sostenido a las letras, ha sido reconocido con el Premio al Mérito Literario José Joaquín Palma 2026, distinción que resume años de entrega a la creación, la promoción cultural y la literatura para niños.

La Demajagua