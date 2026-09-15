Osvaldo un cederista vanguardia en la agricultura familiar

La producción de alimentos en patios y parcelas,es una actividad priorizada para los cederistas granmenses, que pretenden lograr eficiencia en el programa de la Agricultura Familiar.

Este empeño toma mayor intensidad por estos días, cuando se realizan iniciativas para saludar el aniversario 66 de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) ya que esté programa constituye una tarea medible para la mayor organización de masas del país.

Osvaldo Rodríguez Vargas, residente en la comunidad militar de la cabecera del municipio de Guisa, es uno de los cederistas que impulsa la siembra en patios y parcelas bajo el lema “Cultiva tú pedacito”.

Osvaldo, convirtió un área, donde existía un jardín abandonado en una hermosa parcela que, ya ofrece resultados en la producción de diversos cultivos como plátano, yuca, boniato, quimbombó, entre otras hortalizas.

Subrayó que fueron los vecinos quienes lo motivaron a laborar la parcela y lo apoyan en la preparación del terreno y la atención cultural a los cultivos.

Expresó además que comparte las producciones con los vecinos de manera solidaria, para contribuir con la alimentación de las familias que residen en su cuadra.

Consideró que desarrollar la Agricultura Familiar, constituye una vía de colaborar con el desarrollo del programa agroalimentario y una manera de emplear con eficacia los terrenos disponibles y qué se encuentran ociosos en las zonas urbanas y suburbanas.

El destacado productor guisero expresó que es preciso en estos tiempos complejos y de limitaciones con los alimentos, que las familias se unan para fortalecer cada día más el cultivo, iniciativa agropecuaria que muestra avances y en la que múltiples familias han demostrado que se puede obtener viandas, hortalizas y granos de calidad para mejorar su alimentación.

Radio Bayamo