Cuba e Italia impulsan transición ecológica municipal

Del 14 al 19 de septiembre se desarrolla en Italia una misión técnica internacional en el marco del programa “Transición Ecológica hacia Municipios Sostenibles”, iniciativa dirigida a acompañar la transición ecológica en Cuba y fortalecer capacidades locales.

Según precisó la Embajada de Cuba en Italia a través del sitio misiones.cubaminrex.cu, el programa cuenta con financiamiento de la Unión Europea, la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y beneficia a ocho municipios de la zona centro-occidental de la Isla.

Sus acciones promueven la agroecología, el uso de energías renovables, la creación de oportunidades económicas sostenibles y el fortalecimiento de la gobernanza local en procesos de desarrollo.

Los ministerios de Economía y Planificación (MEP) y de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), al frente del Comité Directivo Nacional, conducen el programa, mientras que el Centro de Desarrollo Local y Comunitario (CEDEL) coordina su implementación.

La delegación participante está integrada por coordinadores nacionales y representantes de los municipios beneficiarios: Guanabacoa, Isla de la Juventud, Martí, Manicaragua, Remedios, Yaguajay, Trinidad y Cabaiguán.

Entre los objetivos de la misión figura reforzar la visión de transición energética local con enfoque de comunidades energéticas sostenibles, mediante intercambios técnicos y experiencias italianas.

Se prevé sistematizar acciones de planificación y alianzas técnicas con instituciones italianas que aporten valor a la sostenibilidad y gobernanza de los municipios cubanos.

El programa incluye encuentros con actores estratégicos del “Sistema Italia”, entre ellos la Universidad Sapienza de Roma (CITERA), la Agencia Nacional para las Nuevas Tecnologías, la Energía y el Desarrollo Económico Sostenible (ENEA), FEDERESCO, ANCI, LEGACOOP y ARCS.

La delegación visitará iniciativas de Comunidades Energéticas Sostenibles (CER) en Italia, con el propósito de conocer modelos de negocios y gobernanza aplicables al contexto cubano.

Al concluir la misión técnica, se prevé un encuentro en la Embajada de Cuba en Italia para evaluar resultados y próximos pasos de este programa de cooperación.

La iniciativa contribuye a fortalecer la cooperación bilateral y respalda los esfuerzos dirigidos al cambio progresivo de la matriz energética municipal, basado en fuentes renovables y mayor eficiencia.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.