Lorenzo y el sueño del podio en París 2024

FOTO Getty Images

Por Leonardo Leyva Paneque

Por eso, Lorenzo Pérez Escalona (S6) no descuida un solo detalle con vistas a lo que será su última participación internacional: los Juegos Paralímpicos de París 2024.

Allí, quiere dejar la mejor imagen posible y sigue enfocado en ese propósito.

“De la mano de Ernesto Garrido (entrenador) sé que voy a llegar en buena forma”, apunta optimista el paranadador cubano más laureado de la historia; él que no dejó escapar nada en su tránsito por las albercas del mundo.

“Antes de llegar a las dos series mundiales (SM), me preparé para 5:19 minutos y salió 5:10. Eso me motivó y me dio una confirmación de que en 400 metros libre hay posibilidades”, reveló Pérez Escalona, la semana anterior, a Tele Rebelde.

El granmense atesora en esa especialidad uno de los cuatro metales que consiguió en citas paralímpicas, el de bronce en Río de Janeiro 2016, además de un cuarto puesto en el Campeonato Mundial de México 2017.

“De hecho, ya aparecemos en el quinto lugar del ranking mundial”, agrega Garrido, sobre el tiempo de 5:12:13 min, que -hace cinco semanas- registró su alumno en la urbe francesa de Limoges, donde aconteció una de las SM.

El italiano Antonio Fantín (4:48.03) marcha al frente del escalafón y saca más de 10 segundos al brasileño Tallison Henrique Glock (4:58.20), el otro que ha bajado de los cinco minutos.

Entretanto, el ruso Andrei Granichka (5:09.72) y el mexicano Jesús Alberto Gutiérrez (5:11.36) completan las primeras cuatro posiciones.

“Tengo que hacer todo lo que el profe oriente y lo que esté contemplado en la preparación”, añade, y se muestra consciente del tremendo reto que asume.

Lorenzo y su entrenador agradecieron las condiciones recibidas en el Complejo de piscinas Baraguá, de La Habana, y se mostraron esperanzados en que las cosas salgan bien.

“Sigo pensando que sí. Podemos soñar con el podio en el cierre de mi carrera deportiva en la natación paralímpica”, concluyó el oriundo de Niquero, uno de los dos paraatletas granmenses que aseguró presencia en la justa parisina.

Para la lid también certificó pasaje la parataekwondoca jiguanisera Lilisbeth Rodríguez Rivero (47 kg); mientras, se espera la confirmación de otros representantes.

