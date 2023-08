Bancarización gradual, objetiva y prestando oído al pueblo

La bancarización requiere de la intervención de los Organismos de la Administración Central del Estado, de conjunto con el banco, y no implica en absoluto desorganizar procesos ya estructurados, sino más bien ofrecer facilidades para desarrollar las operaciones bancarias

La bancarización permitirá reducir el uso del dinero en efectivo.

Avanzar en el proceso de bancarización es un objetivo vital para el país, sin dejar de reconocer que debe hacerse de forma gradual, en la medida en que se creen todas las condiciones que permitan su completa implementación.

Así se explicó en una reciente emisión del espacio Mesa Redonda, al que comparecieron autoridades del Banco Central de Cuba, del Banco de Crédito y Comercio y del Ministerio de Comunicaciones, como parte de la campaña comunicativa para divulgar y esclarecer los pasos del proceso.

Julio Antonio Pérez Álvarez, director general de Operaciones y Sistemas de Pagos del Banco Central de Cuba, explicó que la bancarización requiere de la intervención de los organismos de la Administración Central del Estado, de conjunto con el banco, y que no implica en absoluto desorganizar procesos ya estructurados, sino más bien ofrecer facilidades para desarrollar las operaciones bancarias.

Todo ello, señaló el directivo, se apoya con la capacitación de las estructuras del banco y una adecuada estrategia de comunicación, teniendo en cuenta que «no se trata de hacerlo en todos los lugares y bajo cualquier criterio, sino que la bancarización avanzará en los lugares donde existan las condiciones», reseñó Cubadebate.

Cuba cuenta hoy con varios canales para el pago electrónico. Dígase los cajeros automáticos, los terminales de puntos de venta, la banca telefónica, la banca remota, así como las pasarelas de pago Transfermóvil, Bolsa Mi Transfer y EnZona.

Durante su intervención en el programa, Pérez Álvarez explicó algunos de los beneficios de la bancarización, entre los que pueden citarse que aporta seguridad, se logra mayor eficiencia, ahorro, transparencia, y se elimina la dependencia del cliente de la apertura o no de una sucursal.

El Director General de Operaciones y Sistemas de Pagos del Banco Central de Cuba apuntó, además, que en 2022 se alcanzaron 200 millones de operaciones por canales electrónicos, con un peso importante en Transfermóvil; mientras que en lo que va de 2023, esa cifra supera los 130 millones.

En cuanto a la aplicación de la resolución 111, el funcionario aclaró que no se elimina el uso del efectivo. «Se trata de nuestra moneda, además de que en el mundo no se ha podido eliminar el uso del efectivo, aunque la tendencia es incrementar el empleo de los canales de pago electrónicos. Este es un proceso gradual, hay sectores como los pescadores o los campesinos en los cuales no hay infraestructura para hacerlo, por tanto, sería irracional acometer esas acciones».

Ante la duda latente en la población acerca del límite de 5 000 pesos por operación, el directivo dejó claro que es únicamente para los actores económicos, y no afecta a personas naturales, las cuales podrán hacer extracciones en los cajeros con tarjetas de salarios, pensiones, haberes personales y cuentas de ahorro.

«La bancarización permitirá empoderar la economía y potenciar el desarrollo bancario a favor del país. Para nada se busca limitar a las entidades, sino que medie el acto legal entre el banco y los clientes», afirmó.

«No le queremos crear problemas a la entidad. Estamos diseñando para que en cada entidad bancaria se atienda con la celeridad y atención adecuada. Estamos diseñando oficinas que van a concentrar los servicios a los actores económicos», concluyó.

BANDEC: DISPOSICIÓN, RESPONSABILIDAD Y ORDEN PARA GARANTÍA DEL PROCESO

El público que ha acudido a las sucursales del Banco de Crédito y Comercio (Bandec) muestra dudas y preocupaciones en relación con las medidas para implementar la bancarización. Un aspecto en el que se ha trabajado tanto por la vía presencial como por los canales digitales de comunicación.

Así lo hizo saber, en el espacio Mesa Redonda, Alexis Trujillo Morejón, presidente de Bandec; no obstante, agregó que el esclarecimiento pasa por la comprensión de que este es un proceso gradual que busca potenciar los canales electrónicos de pago.

En el resumen publicado, se refiere que se pudieron identificar fallas en el sistema, a pesar del amplio proceso de capacitación realizado, sobre las que, según el directivo, se acciona con inmediatez.

Bandec trabaja con uno de los sectores que ha manifestado preocupación respecto a las nuevas medidas. Es el caso del sector agropecuario, a lo que Trujillo Morejón respondió: «Recalcamos al campesinado que este proceso no va a afectar su operatividad, su trabajo y creación de riquezas», y argumentó que, de manera similar, sucede con las mipymes y los proyectos de desarrollo local vinculados con el banco.

Bandec cuenta hoy con 5,5 millones de tarjetas, lo que representa un crecimiento del 197 % en relación con la cifra de 2019, 1,8 millones. Así lo informó su Presidente, quien señaló también que, en cuanto al servicio de banca remota, que en este caso es el Virtual Bandec, se ha incentivado su uso, porque permite a las personas y empresas acceder al banco sin necesidad de ir personalmente a las sucursales.

Agregó que el 79 % de las mipymes y proyectos de desarrollo locales que trabajan con el banco tienen contratado el servicio y operan por él. Esa cifra que ya utiliza la plataforma electrónica solo tendría que limitar las operaciones que realizan en efectivo y pasarlas al Virtual Bandec, apuntó.

Sin embargo, persisten en el camino retos importantes, entre ellos la comprensión por parte de esas formas de la necesidad de disminuir el uso del efectivo. También existen complejidades e insatisfacciones relacionadas con la amplia afluencia de público a las sucursales, un aspecto que la propia bancarización debe contribuir a mejorar. La mayor fortaleza radica en la disposición y motivación de los trabajadores y funcionarios para implementar estas medidas.

PRIORIDAD AL DESARROLLO DE LOS CANALES DE PAGO ELECTRÓNICOS

Desarrollar los canales de pago electrónicos es vital para implementar la bancarización, que se prioriza como parte de la transformación digital en Cuba. Así lo aseveró Ernesto Rodríguez Hernández, viceministro de Comunicaciones, presente también en la Mesa Redonda.

Para lograrlo, se han ampliado capacidades en la infraestructura que hacen posible soportar esos procesos y que, de acuerdo con el Viceministro, seguirán en desarrollo para robustecerlas en la medida en que las condiciones económicas lo permitan.

«Hay que hacer inversiones y trabajar en capas de las redes y la infraestructura. Nada se puede ver aislado, todo es un sistema, que incluye redes de comunicaciones y privadas de datos, así como los dispositivos terminales de acceso, en los que se generan operaciones como un teléfono, una computadora, terminal de punto de venta; entre otras».

Mencionó, además, que en el caso de las plataformas digitales «no solo se trata de tenerlas, sino también de elevar la eficiencia del servicio».

Pese a las limitaciones conocidas, nuestro país cuenta hoy con fortalezas para potenciar esta estrategia. El 83 % de las zonas habitadas tiene cobertura de telefonía móvil, lo que permite realizar operaciones con Transfermóvil, que utiliza un canal de señalización de telefonía celular.

El funcionario informó también que el 50 % de los espacios en Cuba tienen cobertura 4g y el 75 %, 3g. «Desde estos lugares pueden hacerse transferencias no solo por Transfermóvil, sino también desde EnZona, la otra pasarela de pago nuestra», señaló.

De acuerdo con Cubadebate, el directivo recalcó que existe toda la capacidad de soporte técnico y el desarrollo evolutivo, no solo para la utilización de ambas plataformas, sino también para la generación de nuevos servicios sobre ellas. Un ejemplo claro es el Monedero Móvil.

En 2022 se hicieron, desde Transfermóvil, 444 millones de operaciones, mientras que EnZona reportó alrededor de los 45 millones. En lo que va de 2023 se han hecho, por Transfermóvil, más de 400 millones, y el pronóstico es que se cierre con mil millones, para duplicar prácticamente lo realizado hasta el momento, destacó el Viceministro de las Comunicaciones.

«Por Transfermóvil se ejecutan cerca de 29 operaciones cada segundo, y si sacamos el cálculo de lo pronosticado en 2023, prácticamente serán tres millones mensuales. Esto tiene que ser respaldado, necesariamente, por una infraestructura capaz de gestionar esos volúmenes», aseguró.

En lo que va de 2023, más del 80 % de los pagos en servicios de comunicaciones se han hecho por canales electrónicos, mientras que el 40 % corresponde a los de electricidad y el 60 % a los impuestos, números que, de acuerdo con Rodríguez Hernández, ilustran confianza, seguridad y bienestar de los ciudadanos.

En materia de seguridad, apuntó que se ha preparado un control más riguroso de la seguridad de estas plataformas, en el cual se incluyen los mecanismos de protección, la gestión de las cuentas, las transacciones y los datos personales. Insistió en que se ha trabajo en la capacitación, en el uso responsable de estas plataformas, y en cómo hacer las operaciones de manera segura.

«No podemos cansarnos de seguir creando competencias y habilidades en nuestra población, que es culta, sabe que esta es una necesidad impostergable hacia la modernidad de un país, y está consciente de cuánto significa para mejorar su calidad de vida», afirmó.

«Es también vital que el ciudadano, que ya conoce sus ventajas, ejerza el derecho de poder exigir que le cobren digitalmente donde quiera que las condiciones estén creadas», dijo.

Finalmente, llamó a trabajar con rigor en el proceso, a hacerlo todos por igual, sobre la base del contacto con las personas y la respuesta oportuna a sus preocupaciones y problemas.