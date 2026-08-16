Banco Provincial de Sangre de Granma: trabajo silencioso que mantiene la vida

En el Banco Provincial de Sangre de Granma, la producción es una labor silenciosa, pero de las más trascendentes dentro del sistema de salud.

Allí, cada jornada se convierte en un acto de humanidad y ciencia, donde el esfuerzo colectivo tiene un propósito claro, que cada donación se transforme en esperanza para alguien que la necesita, porque la producción no es solo un proceso técnico, es también el arte de preservar la solidaridad.

Desde la clasificación y el procesamiento de la sangre, hasta la preparación de sus derivados, cada paso exige disciplina, compromiso y sensibilidad.

En esas manos está la seguridad de un paciente en una urgencia, de una cirugía compleja, o de quien enfrenta una enfermedad crónica.

Los trabajadores del banco provincial son, en esencia, guardianes de la salud, reciben el gesto voluntario de los donantes y lo convierten en un recurso vital.

Su labor es doblemente noble, custodian lo más valioso que se entrega de manera altruista y lo transforman en un puente real hacia la vida.

Y en ese camino, resultan decisivos los departamentos de inmunogenética, hemotipología y calidad, pilares que garantizan que cada unidad no solo esté disponible, sino que sea segura y compatible.

Gracias a ese rigor, la donación se convierte no solo en un acto solidario, sino también en un hecho científicamente confiable.

En Granma, se reafirma una verdad sencilla y poderosa, la sangre no se fabrica, se comparte. Y mientras exista un equipo que cuide esa cadena, la solidaridad seguirá llegando a tiempo a donde más falta hace.

Radio Bayamo