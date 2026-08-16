Ratificaron Cuba y Bahamas cooperación migratoria

La embajadora Ana Teresita González Fraga, directora general de Asuntos Consulares y de Cubanos Residentes en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, recibió este miércoles en la sede de la Cancillería a Jerusa Alí, directora general del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Mancomunidad de las Bahamas.

Según precisó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex, durante el intercambio ambas autoridades abordaron temas de interés común en el ámbito migratorio, esfera en la que Cuba y Bahamas mantienen mecanismos de cooperación bilateral.

En el encuentro se ratificó la voluntad de ambos países de continuar trabajando en función de garantizar una migración regular, ordenada y segura, así como enfrentar la trata de personas y el tráfico de migrantes.

La reunión se desarrolló en correspondencia con las buenas relaciones bilaterales entre las dos naciones caribeñas y formó parte de la agenda colateral de la visita a La Habana de la funcionaria bahamesa.

Jerusa Alí participa en el I Coloquio Internacional “Fidel: Legado y Futuro”, evento que reúne a representantes de diversos países para analizar la vigencia del pensamiento del líder histórico de la Revolución cubana.

En el diálogo estuvieron presentes otros directivos de la Cancillería cubana y miembros de la sede diplomática de Bahamas en La Habana.

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