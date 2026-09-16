Azucareros en línea con transformaciones económicas y sociales en Granma

Los azucareros granmenses implementan las acciones, en línea con las transformaciones económicas y sociales, aprovechando las nuevas oportunidades y potencialidades de las cinco empresas agroindustriales del sector.

Tras la aprobación de las 176 medidas dirigidas a avanzar en estos propósitos, ha iniciado un proceso de capacitación, consultas y evaluación en los colectivos para su implementación.

Se gestan propuestas de negocios y diferentes proyectos de encadenamientos con actores de formas de gestión no estatal, solicitud de tierras ociosas para la siembra de caña y otros cultivos por mipymes, trabajadores por cuenta propia y usufructuarios.

Destaca el inicio de la producción cooperada de meladura en el Arquímedes Colina, de Mabay, con un contrato con una mipyme que respalda el moler un volumen de caña, destinada a la elaboración de alcohol en la destilería.

Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Partido en la provincia, refirió en las redes sociales, entre los resultados que se van obteniendo la producción de meladura y aguardiente.

Calificó como un paso positivo, el que la industria le aportó al Sistema Eléctrico Nacional 2,2 megawatt y que puede seguir aportando.

“Hay mucho trabajo, pero la ruta está trazada y tenemos muchas esperanzas; se deben incorporar otras empresas agroindustriales y con estas posibilidades que nos ofrecen las transformaciones”, dijo Ortiz Barceló.

Las proyecciones para la preparación de la próxima zafra han de ser producir azúcar en el Enidio Díaz, de Ceiba Hueca, en medio del complejo contexto actual ante las medidas de recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba.

La Demajagua