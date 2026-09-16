ONU insta a proteger la biodiversidad

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, instó hoy a proteger la biodiversidad, promover la salud pública, reducir las desigualdades y asegurar un futuro más resiliente.

El titular de la ONU afirmó que el bienestar humano y de la naturaleza son elementos inseparables y alertó sobre las consecuencias de las acciones que atentan contra el medioambiente.

En un mensaje dirigido a los participantes en la Tercera Conferencia Internacional sobre Salud y Biodiversidad (Cohab3), en Irlanda, Guterres aseveró que los científicos y profesionales de la salud deben colaborar con los pueblos indígenas y las comunidades locales, cuyos conocimientos y labor son indispensables para identificar amenazas, proteger los ecosistemas y prevenir emergencias.

La biodiversidad es el motor de la vida. Sustenta nuestra alimentación, nuestros medios de subsistencia y economías. Además, ayuda a protegernos frente a las enfermedades. Más de la mitad de los medicamentos modernos provienen de la naturaleza, y más de tres cuartas partes de los principales cultivos dependen de animales polinizadores, señaló.

Asimismo, pidió poner fin a comportamientos que atentan contra la vida y multiplican los riesgos para las comunidades más vulnerables y el planeta en general.

La Cohab3 reunirá hasta el 17 de este mes a representantes de gobiernos, organizaciones, instituciones académicas, empresas, pueblos indígenas y proyectos comunitarios.

El evento permite compartir investigaciones, perspectivas políticas, historias y puntos de vista sobre cómo abordar las prioridades globales con un espíritu de colaboración.

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