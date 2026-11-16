Las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos regresan hoy a esta capital en su último esfuerzo para impulsar proyectos legislativos y concluir asuntos pendientes antes de la semana de receso por el Día de Acción de Gracias.

Según el cronograma legislativo, los demócratas, que barrieron a los republicanos en las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre, celebrarán sus comicios de liderazgo los días miércoles y jueves a puerta cerrada en la Cámara de Representantes, mientras continúan preparándose para asumir el control de ese órgano a inicios de 2027.

Por su parte, los republicanos realizaron sus elecciones de liderazgo en la Cámara Baja la semana pasada, en las cuales Jim Jordan (Ohio), presidente del Comité Judicial del hemiciclo fue elegido como líder de la minoría.

En el Senado, se espera que los legisladores realicen este lunes una votación de procedimiento sobre una enmienda al proyecto de ley que busca acelerar el desarrollo de la infraestructura nacional, especialmente en lo que respecta a los planes energéticos.

Mientras, el Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones (HELP, por sus siglas en inglés) del Senado tiene previsto votar sobre dos nombramientos del poder ejecutivo: Heidi Overton, para ocupar el cargo de comisionada de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), y Jim O’Neill, para director de la Fundación Nacional de Ciencias (NSF).

Todos esos cargos quedarán definidos para finales de la semana, a excepción del puesto de presidente de la Cámara de Representantes (Speaker).

La Cámara de Representantes en pleno elegirá formalmente a su presidente mediante una votación en el hemiciclo el 3 de enero, cuando se constituya el 120.º Congreso.

Hakeem Jeffries necesita 218 votos para llegar al cargo. No debe ser un problema, porque la amplia mayoría con que contarán en la Cámara de Representantes le darán al demócrata por Nueva York margen de victoria ante eventuales deserciones.

El Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day) es un festivo que se celebra el cuarto jueves de noviembre, este año es el venidero 26.

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