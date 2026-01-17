Habrá algunas lluvias en centro y oriente

El Instituto de Meteorología pronostica que hoy estará nublado en la región central y oriental, con algunos chubascos, lluvias y aisladas tormentas eléctricas en la tarde en el centro, así como en el interior y sur del oriente, los que serán más aislados en el resto de esta región.

En el occidente estará parcialmente nublado, nublándose en algunas localidades con escasas lluvias.

Las temperaturas máximas estarán entre 25 y 28 grados Celsius en occidente y centro, llegando hasta 30 grados Celsius en oriente. En la noche las temperaturas estarán entre 17 y 20 grados Celsius, superiores en oriente.

Los vientos serán de región este en el centro y oriente, con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. En la región occidental serán variables débiles.

Habrá oleaje en el litoral norte oriental, así como desde cabo Cruz hasta punta de Maisí. En el norte del occidente y centro habrá poco oleaje, mientras en el resto del litoral sur la mar estará tranquila.

