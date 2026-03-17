Granma prioriza la estrategia de microislas para enfrentar la crisis energética

En medio de la compleja contingencia energética que atraviesa la provincia, las autoridades locales han puesto en marcha un plan de choque basado en la experiencia acumulada con los microsistemas de generación, conocidos como “Microislas”.

Así se acordó durante un encuentro celebrado en la sala de Crisis del Despacho Provincial de Carga, en la Empresa Eléctrica de Granma, encabezado por la Primera Secretaria del Comité Provincial del Partido, Yudelkis Ortiz Barceló, y la gobernadora Yanetsy Terry Gutiérrez.

La implementación de las Microislas se erige como la principal alternativa para garantizar el suministro eléctrico en circuitos cerrados y comunidades específicas.

El territorio ya cuenta con experiencias previas en la aplicación de este sistema, lo que, según las autoridades, permitirá una respuesta más ágil y efectiva mientras se trabaja en la estabilización del servicio a gran escala.

La Demajagua