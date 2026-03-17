Se mantiene Granma generando en microsistema en isla

La provincia de Granma aún sostiene la generación a centros vitales del sector de la salud pública principalmente mediante el microsistema en isla. Ese territorio aún se encuentra desconectado del Sistema Electroenergético Nacional. La situación meteorológica actual en dicha región oriental, donde prevalecen nublados y lluvias a intervalos desde horas de la madrugada disfruta el uso de la energía renovable.

La provincia de Granma aún se encuentra aislada del sistema electroenergético nacional. El microsistema sostiene el servicio eléctrico a centros vitales, pese a las fluctuaciones durante la jornada anterior explicó Osvanis Núñez Peña, director técnico de la Empresa Eléctrica en el territorio.

En tanto en la medida de lo posible se sirven los circuitos con mayor horas de afectación. A su vez se mantienen los hospitales provinciales, las comunicaciones y el abasto de agua como prioridades, agregó el especialista.

La situación meteorológica hasta el momento no es favorable en la provincia para el uso de la energía fotovoltaica, lo cual ha dificultado mayor sostenibilidad en la generación, enfatizó Núñez Peña.

Los especialista pronostican que Granma debe sincronizar al SEN durante la jornada de hoy o en las primeras horas de este miércoles.

Cheila Aguilera Riquenes