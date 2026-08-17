Celebra Red Juvenil Comunitaria los DOSCIENTOS SESENTA Y UN años de fundado el poblado de Guisa

La Red Juvenil Comunitaria, activó su proyecto ¨Aquí Con mi Barrio¨ para celebrar los DOSCIENTOS SESENTA Y UN años de fundado el poblado de San José de Guisa. Como parte del programa una veintena de jóvenes visitaron el hogar de ancianos de la comunidad ¨Los Pajales¨. Allí compartieron con residentes en el vecindario, ofrecieron servicios de salud y presentaron un espectáculo cultural variado entre otras acciones.