Numerosas acciones se propone la FMC en Granma por el cumpleaños de la organización

Acciones comunitarias, productivas y de reconocimiento a sus integrantes, destacan entre las actividades de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), en Granma, en ocasión de su cercano aniversario 66, informó en Bayamo, María Elena Hechavarría Carralero, secretaria general de la organización en la provincia.

Sobresalen entre las propuestas un encuentro y ceremonia de condecoración a federadas destacadas, que tendrá lugar en el salón Ágora del Teatro Bayamo; un recorrido en bicicletas desde el parque central de Jiguaní hasta la comunidad de El Guao, en ese municipio, y una jornada de trabajo voluntario en la finca Mujeres en Flor.

También el espacio Mujeres de siempre, desafíos de hoy, dirigido a departir con féminas vinculadas al sector no estatal, y la exhibición de documentales dedicados a mujeres de la serranía, en la comunidad de San Pablo de Yao, donde radica la Televisión Serrana, único de su tipo en Cuba.

Hechavarría Carralero informó, asimismo, que el acto provincial por el cumpleaños de la FMC se efectuará en la mañana del 20 de agosto, en la Plaza de la Juventud, de Cauto Cristo.

La Demajagua