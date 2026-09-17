Primeros pasos para la gestión sostenible de geoparque cubano

El taller “Hacia la gestión integrada del Geoparque Nacional Guamuhaya” reúne hoy por primera vez a actores que intervienen en la gestión de esa zona de alto valor geológico de Cuba.

Al iniciar la sesión en la que participan las juntas coordinadoras de las provincias de Sancti Spíritus, Villa Clara y Cienfuegos, Baudilio Naranjo, director del geoparque, presentó las áreas pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Protegidas y otros 50 geositios de alto valor patrimonial.

Durante el encuentro, en el que los participantes debaten sobre técnicas, normas y organización del manejo de esa área, Naranjo se refirió también a las acciones ejecutadas desde que se reconoció a la zona montañosa de Guamuhaya con la categoría de geoparque por el Consejo de Ministros en noviembre de 2025.

El doctor en Ciencias Enrique Castellanos, director de Geología del Ministerio de Energía y Minas, explicó que, a diferencia de otros países, cada aprobación de un geoparque en Cuba lleva como requisito un estudio que arroje el inventario de los valores geológicos y analice su importancia internacional.

Como resultado de esa investigación, en el macizo montañoso Guamuhaya, en el centro del país, se identificaron nuevos geositios de relevancia como los saltos de Agua Caburní y Vegas Grandes y la cueva Julio César.

Además, Castellanos destacó los valores de esta área, entre los más significativos, las rocas metamórficas que se ubican en el centro de sus elevaciones.

“Son parte del manto y de la corteza terrestre, o sea, bien profundas. En un momento de la evolución fueron sacadas de abajo de la tierra, quedaron expuestas en la superficie y por mecanismos de compresión ascendieron. Entonces aquí hay minerales que difícilmente se hallen en otros lugares del país como las eclogitas”, dijo.

Explicó el doctor en Ciencias que se encuentran entre los más buscados por los geólogos y quienes estudian la evolución de la Tierra porque con ellos se puede datar la edad de las rocas.

“Esta área es una pieza clave en la evolución geológica del Caribe, y de su articulación entre América del Norte y América del Sur, así como de la apertura de los continentes cuando Pangea se separó”, precisó.

Por su parte, el director y fundador del grupo Teatro de Los Elementos, José Oriol, propuso que entre los acuerdos del taller se contemple generalizar estos conocimientos a través del sistema educativo y la cultura.

“De lo contrario, todo el mundo va a desconocer esta riqueza conceptual y patrimonial, que muchas veces las aplastamos sin saberlo”, afirmó.

Ángel Luis Camacho, en su doble función de director general del Complejo de Turismo Topes de Collantes y del Geoparque Nacional Guamuhaya, se refirió al diseño estructural y funcional para su operatividad y reconocimiento mundial.

El Geoparque Nacional Guamuhaya abarca una extensa área de dos mil 143 kilómetros cuadrados y se localiza en la región central de Cuba.

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