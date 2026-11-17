Las cubanas Isabel Rodríguez y Claribel Mechoso obtuvieron medallas de oro y bronce, en ese orden, en el Campeonato Final Mundial Oceanman 2026 con sede este fin de semana en Miches, República Dominicana.

Otro antillano, Yoandys Fernández, se ubicó en séptimo lugar en las pruebas de dos y cinco kilómetros de la categoría 40-49 años, también destacada actuación del villaclareño dado el nivel de la lid, que reunió a los mejores atletas del planeta en la modalidad de aguas abiertas.

La exnadadora que integra actualmente la selección nacional de triatlón, Isabel, se impuso en los 10 km del grupo de 20-29 con tiempo de 2 horas y 37 minutos, desempeño que le valió la clasificación para la final mundial del próximo año.

La villaclareña de 22 años cumple en la nación quisqueyana una base de entrenamiento con vistas a futuras competencias internacionales.

Por su parte, la capitalina Mechoso aseguró el tercer peldaño en la categoría 60-69 años, con marca de una hora y 43 minutos en los 5 km, su segundo mejor tiempo, pues en 2023 logró 1:41 en el Gran Retto de Varadero.

“Estoy muy contenta porque hemos tenido que superar inconvenientes como una lesión de hombro, pero representar a nuestro país en un evento de tanto rango y prestigio internacional nos enorgullece. Esta alegría la completo con las actuaciones de mis compañeros, que también protagonizaron excelentes desempeños”, manifestó la vicepresidenta para Másteres de la Federación Cubana de Natación.

Claribel formó por varios años el equipo nacional y después de su retiro como ondina trabajó 27 años como entrenadora de la selección juvenil en la escuela Marcelo Salado. Su colega, Fernández, es miembro del Club Náutico de Varadero y multimedallista en certámenes internacionales de aguas abiertas.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.