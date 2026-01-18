Gazatíes denuncian a Israel y reclaman cumplimiento de los acuerdos

Los gazatíes se muestran hoy escépticos por el anuncio del inicio de la segunda fase de la tregua en el territorio, en medio de continuas violaciones israelíes a los compromisos acordados.

“La segunda fase ya comenzó. ¿Por qué (los militares israelíes) no se hicieron a un lado para que pudiéramos regresar?”, preguntó Abu Jameh, de 63 años, en declaraciones a la agencia de noticias Safa.

Desde mayo del año pasado nos vimos obligados a abandonar nuestros hogares, hemos pasado las noches en las calles, en mezquitas y en escuelas, expresó.

En alusión a Estados Unidos, afirmó que “quien anunció la segunda fase debería obligar a Israel a retirarse a las fronteras.

Estamos hartos y cansados de los constantes desplazamientos, manifestó Abu Jameh.

“¿Dónde está la segunda fase? ¡Los bombardeos, las balas, los helicópteros, los ataques… Todo sigue igual!”, coincidió Abdullah Baraka, de 45 años, residente de la localidad de Abasan al-Kabira.

Baraka afirmó que el anuncio del enviado estadounidense Steve Wittkopf es “solo tinta sobre el papel”.

Nos quitaron la vida en la primera etapa, regresamos y nos dispararon, insistió al criticar los continuos ataques del Ejército israelí.

Por su parte, Ismail Maarouf, un residente de Beit Lahia, señaló que la población quiere volver a sus viviendas pase lo que pase.

Maarouf denunció los desplazamientos forzados en la Franja y aseguró que sus habitantes solo tendrán descanso en su tierra. Queremos que los soldados se retiren como fue acordado, indicó.

El miércoles último, Wittkopf anunció el lanzamiento de la segunda fase del plan de 20 puntos del presidente Donald Trump sobre Gaza, que prevé la formación de un comité de tecnócratas palestinos para administrar la zona y la retirada israelí de la región.

Sin embargo, las Fuerzas Armadas israelíes mantienen sus efectivos presentes en más de la mitad de Gaza, mientras la población se encuentra hacinada en una pequeña aérea.

