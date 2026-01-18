Sheinbaum exige “respeto mutuo” y “responsabilidad compartida” a EEUU en temas de seguridad

Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió con firmeza este viernes 16 de enero la estrategia de seguridad de su país ante las críticas del Departamento de Estado estadounidense. La mandataria subrayó que la cooperación bilateral debe fundarse en los principios de "respeto mutuo" y "responsabilidad compartida", y rechazó que la carga de la crisis recaiga únicamente sobre México.

Sheinbaum respondió así a Washington, que había calificado de “inaceptables” los avances en la frontera. La jefa de Estado recordó que el narcotráfico es un fenómeno bidireccional que no podrá resolverse sin acciones contundentes por parte de Estados Unidos. En este sentido, instó a que se implementen campañas de salud pública para reducir el consumo y se frene el lavado de dinero en territorio norteamericano.

Uno de los puntos críticos fue la denuncia del tráfico ilegal de armas hacia el sur. Citando datos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Sheinbaum reveló que el 75% de las armas incautadas en México provienen de su vecino del norte. Asimismo, exigió que, así como México decomisa fentanilo, Washington debe cerrar las rutas de fusiles que alimentan la violencia en suelo mexicano.

La presidenta presentó resultados que, a su juicio, demuestran la eficacia de su política, destacando una reducción del 40% en los homicidios dolosos desde octubre de 2024. También informó que las incautaciones de fentanilo en la frontera han generado una disminución del 50% en la disponibilidad de esta sustancia en Estados Unidos, lo cual calificó como prueba “contundente” del compromiso de su Gobierno.

En el plano diplomático, confirmó la comunicación entre el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado Marco Rubio. Sheinbaum aclaró que ha rechazado cualquier oferta de intervención directa de militares o agencias extranjeras en operativos internos. El Gobierno de México prioriza, en cambio, el intercambio de información y tecnología, siempre bajo el mando de las corporaciones nacionales.

Reiteró que la relación con la Administración de Donald Trump se mantendrá bajo un diálogo soberano. De cara a las próximas reuniones en Washington, México exigirá que la corresponsabilidad se traduzca en acciones prácticas. La soberanía nacional, concluyó la presidenta, no está sujeta a negociaciones ni a presiones externas que ignoren las causas profundas de esta crisis social.

Cubadebate