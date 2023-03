Reydier Bernal Gómez, Presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Bayamo, actualmente candidato a diputado al Parlamento cubano por la provincia de Granma, tuvo el privilegio en la octava legislatura, de ser diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Sobre las fortalezas del actual proceso, opina: “creo que este ha sido superior en cuanto al intercambio con las masas, a partir de la experiencia de otros años.

“No solo hemos llegado a un mayor número de comunidades, muchas de ellas en estado de vulnerabilidad, allí también hemos intercambiado con el pueblo, no solo para que nos conozcan y dialoguemos sobre el proceso, también para escuchar sus inquietudes, su sentir.

“En lo particular, si alguna enseñanza me llevo de este proceso, es esa capacidad de aprender a escuchar. En la población hay mucha inteligencia y conocimiento que podemos poner en práctica para solucionar muchos problemas de la comunidad, sin embargo, pensamos que solo puede ser de una manera, cuando pueden existir otras.

“Hemos apreciado en las comunidades mucha efervescencia revolucionaria. Hemos tenido intercambios donde han participado ocho, diez personas; hasta procesos muy masivos, como en El dátil, la William; en Micro 5 y Mabay fue una fiesta de pueblo, es decir, que la gente está abrazando el proceso y sabe la importancia de estas elecciones para Cuba”.

Para Bernal Gómez este contacto con el pueblo debe tener un carácter sistémico: “No puede ser el antes, si no hay durante y después, es decir, estamos yendo a las comunidades porque es un mandato y una obligación constitucional, pero tiene que tener sostenibiludad durante todo el mandato.

“Los diputados tenemos que retornar a las comunidades, ver en qué se ha avanzado, qué ha quedado pendiente, volver a escuchar al pueblo, pero transmitirle también desde la experiencia de diputado, lo que se está haciendo en el Parlamento y cómo las comisiones conducen y controlan los diferentes procesos.

“Dentro del paquete de las 60 normas que se van a plantear para esta nueva legislatura está la Ley del diputado, que lo obligará a tener un mayor vínculo con quienes lo eligieron en su distrito. Esa ha sido un enseñanza perenne de la Revolución, lo hemos visto en el vínculo de la dirección histórica con las masas, y ahora en el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

“Si el Presidente está en la caída de un avión, yo tengo que estar en un incendio forestal. A mí me toca respaldar esa palabra. Ese es el mensaje que transmite la Revolución: ‘sus principales líderes deben estar donde estén los principales problemas. Eso debe ser un concepto de trabajo. Pueblo y dirigentes tienen que ser uno solo, porque el Estado somos todos”, enfatiza.

Bernal Gómez fue un activo líder estudiantil, diputado por la Federación Estudiantil Universitaria en la Universidad de Granma durante cuatro años, licenciado en Derecho. En 2017 fue electo delegado de la circunscripción 109 del reparto Latinoamericano, Vicepresidente de la Asamblea hasta 2021 que fue designado Presidente de la Asamblea Municipal de Bayamo, y ratificado en este proceso.

A este joven candidato a Diputado le distingue la entrega en su desempeño, su locuacidad, la paciencia para escuchar, el compromiso de hacer bien las cosas. La pasión por el trabajo del gobierno, como antes lo fuera el Derecho, porque en su opinión; ‘si uno no se enamora de lo que hace, pocas veces podrá hacerlo bien’.

“Me levanto y me acuesto todos los días pensando qué puedo hacer por la gente. Hasta que no veo los problemas encaminados, no me detengo.

“También trato de ser responsable con lo dicho y hecho. Ese tiene que ser un principio de trabajo del gobierno. Si usted le dice una persona que lo va a visitar, visítelo, quizás no puede que ser usted, puede ser un equipo de trabajo, a veces no se puede llegar a todo lo que la gente necesita, pero sí tiene que haber una coherencia entre palabra y acción.

“A veces las personas culpan al Estado, a la Revolución por lo que no se ha hecho, como si todo lo alcanzado, no valiera nada, y eso hay que hacérselo ver a las nuevas generaciones. La Revolución siempre ha estado al lado del pueblo, buscando qué hacer para mejorar la vida a ese ciudadano de a pie.

“En la constitución pasada muchos no votaron por el referendo constitucional, pero a ninguno de esos se les dijo: ‘tu hijo no puede ir mañana a la escuela por no asistir a las votaciones’, porque la Revolución es más que esa diversidad de criterios y de desacuerdos con la propia Revolución. La Revolución es para todos. Eso también hay que ponderarlo”, enfatiza Gómez..