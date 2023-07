Culmina hoy 3ra. Cumbre Celac-UE

La 3ra. Cumbre de la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Cumbre de los Pueblos culminarán hoy en Bruselas

La 3ra. Cumbre de la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) concluye hoy en la ciudad de Bruselas, donde varios mandatarios abogarán en su intervención por una mayor cooperación internacional.

El evento birregional de jefes de Estado y de Gobierno tendrá en su segunda jornada una sesión plenaria, un almuerzo de trabajo y una conferencia de prensa para su cierre.

La expectativa es que la 3ra. Cumbre, reuniones que regresaron tras ocho años de ausencia, aborde el camino a seguir en los vínculos entra los 27 Estados miembros de la UE y los 33 de la Celac, espacio que representa a poco más de mil millones de seres humanos.

El cambio climático, la transformación digital, los desafíos sociales y la búsqueda de la paz global y del multilateralismo deben ser parte de la ruta común, marcada por los desafíos y por un pasado reciente con relaciones desfavorables para los latinoamericanos y caribeños.

A partir de las 13:00, hora local, se prevé el acto de clausura con la lectura de la declaración final, la que seguramente exigirá unos lazos de iguales UE-Celac y condenará la injerencia y las medidas coercitivas unilaterales.

La única alternativa al actual desorden internacional es un orden mundial más cooperativo, justo y solidario

El Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, agradeció en su intervención en la Sesión plenaria de la 3ra. Cumbre UE-Celac, la sólida posición de la región latinoamericana y de la Unión Europea en rechazo al recrudecido bloqueo impuesto por Estados Unidos contra Cuba por más de 60 años.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República de Cuba, participó en la segunda jornada de la 3ra. Cumbre de la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y esta mañana hizo uso de la palabra.

La única alternativa al actual desorden internacional es un orden mundial más cooperativo, justo y solidario, dijo Díaz-Canel Bermúdez. Vivimos hoy profundos cambios a nivel global, de grandes riesgos y desafíos, pero también de oportunidades.

Creo firmemente que podemos y debemos construir mejores relaciones: más justas, equilibradas, solidarias y cooperativas para mejorar la vida de nuestros pueblos, apuntó el Jefe de Estado cubano.

Optimizar, comentó, el financiamiento al desarrollo, las transferencias de tecnologías, las energías renovables, la transformación digital, la investigación científica y la innovación, el comercio y la inversión.

Díaz-Canel Bermúdez expresó en el foro UE-Celac: Agradecemos la sólida posición de nuestra región y de la Unión Europea en rechazo al recrudecido bloqueo impuesto por Estados Unidos contra nuestro país por más de 60 años y a la inclusión de Cuba en la fraudulenta y unilateral lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo, dijo.

En 1999, con grandes expectativas, acordamos avanzar hacia una Asociación Estratégica entre América Latina y el Caribe y Europa, señaló. Una evaluación honesta concluiría hoy que fuera de los discursos y los sueños, tal Asociación Estratégica prácticamente no existe, sostuvo el mandatario.

Una relación entre iguales -subrayó el Presidente Díaz-Canel- debe basarse en el diálogo respetuoso y honesto, dejando las amenazas e imposiciones, recalca un tuit de la Presidencia de Cuba.

El sistema financiero mundial requiere un cambio para avanzar hacia una economía descarbonizada

El sistema financiero mundial requiere un cambio para avanzar hacia una economía descarbonizada, afirmó hoy el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en el Foro de Mandatarios Progresistas en esta capital.

Petro recalcó que el sistema financiero mundial no está hecho para planificar una transición hacia una economía descarbonizada.

«No puede haber una transición hacia la economía descarbonizada en la magnitud que se requiere para salvar la vida en el planeta, si no hay articulación y planificación en los poderes públicos», destacó.

La descarbonización es el proceso de reducción de emisiones de carbono, sobre todo de dióxido de carbono a la atmósfera y su objetivo es lograr una economía global con bajas emisiones que consiga la neutralidad climática a través de la transición energética.

En opinión del gobernante colombiano, es imprescindible ese cambio para salvar la vida en el planeta, en especial la existencia humana.

Petro hizo referencia a la propuesta de Colombia sobre el cambio de deuda por acción climática, lo que conlleva a la transformación del sistema financiero mundial, a partir de reformas en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, entre otros.

Enfatizó que para avanzar hacia la descarbonización de la economía también se requiere de cambios en la concepción de los poderes públicos.

«Si no hay una articulación de poderes públicos; si no hay una planificación de esos poderes públicos, no puede haber una transición hacia la economía descarbonizada en la magnitud que se requiere para salvar la vida en el planeta», manifestó.

El progresismo «debe ser luz», señaló Petro en la cita a la que asistieron el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez; el primer ministro de Portugal, António Costa; el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el de Chile, Gabriel Boric, entre otros.

«Uno de los hechos que más se le critica a una posición progresista, con toda su diversidad interna, es que imite a la derecha y que tome posiciones que tienen que ver con el relato de la derecha y, por tanto, le niega a la sociedad que está en un mundo oscuro y crítico la posibilidad de ver alternativas», dijo.

La defensa de la democracia, combate a la desigualdad y promoción del bienestar social

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, participó hoy en esta capital en un desayuno con líderes progresistas y demócratas latinoamericanos y europeos, organizado por el exprimer ministro de Suecia Stefan Löfven.

La cita se realizó en paralelo a la 3ra. cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE) que cierra este martes sus cortinas en la capital belga.

Figuraron entre los temas discutidos durante el desayuno, coordinado por Löfven, la defensa de la democracia, combate a la desigualdad y promoción del bienestar social.

De igual manera se abordó el respeto a los derechos humanos, acciones por el clima y medio ambiente.

Los temas representaron puntos de interés común entre los participantes.

El encuentro reunió, además de Lula, a Alberto Fernández (Argentina), Gabriel Boric (Chile), Gustavo Petro (Colombia), el primer ministro de Portugal, António Costa, la primera ministra de Dinamarca, Mette Fredricksen, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, entre otros.

México estuvo representado por la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Barcena.

Al final del foro Celac-UE, los 60 líderes participantes deben publicar una declaración conjunta sobre los avances logrados durante las reuniones.

Las negociaciones para un acuerdo entre el Mercado Común del Sur y la UE continúan en encuentros bilaterales.

Presidente de Colombia, Gustavo Petro, participará hoy en la segunda sesión plenaria de la 3ra. Cumbre UE-Celac

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, participará hoy en esta capital en la segunda sesión plenaria de la 3ra. Cumbre de la Unión Europa y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (UE-Celac).

El gobernante lleva una amplia agenda temática a la cita que incluye la Paz Total, una nueva política frente al problema de las drogas ilícitas, transición energética justa, descarbonización de la economía, canje de deuda por acción climática y lucha contra la pobreza y la desigualdad.

Asimismo, tratará la postulación de Colombia para ejercer la presidencia pro tempore de la Celac durante el año 2025, luego de lo cual ofrecerá una conferencia de prensa a medios de comunicación.

Este martes, Petro también asistirá al Foro de Mandatarios Progresistas, que se realizará en el Sofitel Hotel, por invitación del Partido Socialista Europeo (PES), organizador del evento.

Intervendrá en la mesa redonda denominada Enfrentando el cambio climático: hacia una transición justa y sostenible.

Durante su estancia en Bruselas también sostendrá reuniones bilaterales con líderes de los dos bloques regionales.

Igualmente, se espera que la Declaración oficial de la Cumbre incluya una referencia expresa de apoyo a la implementación del Acuerdo de Paz y a las negociaciones de paz de Colombia en curso, lo que impactaría positivamente el impulso al Fondo Europeo para la Paz.

Presidente de Bolivia, Luis Arce, pronunciará un discurso centrado en la reactivación económica

El discurso que pronunciará hoy el presidente de Bolivia, Luis Arce, centrado en la reactivación económica, genera expectativas.

Uno de los temas centrales es la reactivación económica que se tiene como propuesta planteada desde Bolivia, aseguró el vicecanciller Freddy Mamani en declaraciones al canal estatal Bolivia Tv.

Afirmó Mamani que la proposición boliviana ocurre en un contexto global signado por distintas crisis como la ambiental, la social, la económica, energética y política, las cuales requieren de una acción conjunta.

Recordó el conflicto que tiene lugar en Europa entre Ucrania y Rusia, la situación crítica desde el punto de vista energético, con los fertilizantes y encima de todo eso la Agenda 2030.

En relación con este último asunto, indicó que estamos en medio camino y en septiembre se va a tratar el tema en la Cumbre de las Naciones Unidas.

Arce intervendrá en el plenario en la mañana de este martes en el foro que incluye entre sus objetivos contribuir al fortalecimiento de la integración y cooperación entre ambos bloques regionales.

Mamani refirió en la entrevista que esta 3ra. cumbre UE-Celac constituye el reinicio de sus relaciones tras la última realizada en 2015, y aborda distintas temáticas.

Resaltó entre ellas el refuerzo de la cooperación en los foros multilaterales, la paz y la estabilidad mundiales, el comercio y las inversiones, la recuperación económica, la labor de lucha contra el cambio climático, la investigación e innovación, la justicia y la seguridad para los ciudadanos.

Por una mayor cooperación internacional para la creación de más puestos de trabajo

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, intervendrá hoy en la 3ra. Cumbre UE-Celac, en la que abogará por una mayor cooperación internacional para la creación de más puestos de trabajo.

Así lo dio a conocer la víspera en un video desde Bruselas que difundió aquí Casa Presidencial. En mi intervención posicionaré a Costa Rica como el gran país que es, para traer inversión, cooperación internacional y crear más puestos de trabajo para todos los costarricenses, subrayó.

En la jornada de apertura de la Cumbre de la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el mandatario valoró de positivo los encuentros con homólogos del llamado viejo continente, en los que se fortalecieron las relaciones diplomáticas y económicas.

Durante el breve balance sobre lo realizado por la delegación que lo acompaña, explicó que trabajaron para lograr beneficios para Costa Rica en temas medioambientales, digitales y de seguridad.

El mandatario está acompañado por la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes, y el ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach.

Integran la delegación además el canciller Arnoldo André, quien firmó junto al ministro de Economía de Luxemburgo, Franz Fayot, un acuerdo para promover el intercambio de conocimientos y tecnología, así como fomentar la cooperación económica y comercial.

Resumen de la primera jornada de la 3ra. Cumbre UE-Celac

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, asistió este lunes a la primera jornada de trabajo de la 3ra. Cumbre Celac-UE que tiene lugar en la ciudad de Bruselas. Para más detalles lea: Trabajar juntos para lograr un mundo más solidario, menos desigual.

Intervención de Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, en el Encuentro de líderes de la Unión Europea–Caribe, previo a la III Cumbre CELAC-UE en Bruselas, Bélgica, el 17 de Julio de 2023. Lea aquí su intervención completa: («Es perentoria una mirada más cooperativa y solidaria hacia el Sur, especialmente hacia el Caribe»

Intervención del Presidente cubano Díaz-Canel durante una reunión de alto nivel que tuvo lugar entre representantes de ambas regiones, previo al inicio de la 3ra. Cumbre Celac-UE. Lea: El Caribe y la Unión Europea pueden y deben cooperar mejor.

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostuvo un cordial intercambio con Ralph Gonsalves, primer ministro de San Vicente y las Granadinas, y presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), previo a la 3ra. Cumbre de la Celac-Unión Europea. Conozca los detalles aquí: Fraternal encuentro con el Primer Ministro de San Vicente y las Granadinas