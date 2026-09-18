Sesiona en Bayamo encuentro internacional para iniciativas empresariales

El hotel Sierra Maestra, de la ciudad de Bayamo, acoge hasta este viernes, la V Expo Comercial Internacional MultiSerF, cita que convierte a la capital granmense en punto de encuentro para iniciativas empresariales, proyectos de emprendimiento y entidades vinculadas con la gestión económica.

La propuesta, organizada por MultiSerF (Sociedad de Responsabilidad Limitada, S.R.L.), abre un espacio para que quienes producen, comercializan o prestan servicios presenten sus ofertas, establezcan contactos y exploren posibilidades de cooperación.

La presencia de representantes de varios países añade una dimensión internacional al programa.

Durante la expo se realizan intercambios profesionales y presentan servicios de apoyo a la actividad económica.

Entre las instituciones presentes figura el Banco Popular de Ahorro en Granma, con una oferta orientada a mipymes y otros actores económicos, que comprende opciones de financiamiento, asesoramiento y servicios de banca electrónica.

Más que una muestra comercial, la iniciativa propone un escenario para discutir herramientas de gestión, acercar proveedores a potenciales clientes y conectar ideas con posibilidades concretas de negocio.

Tales propósitos cobran especial importancia para quienes buscan ampliar mercados, organizar mejor sus servicios o establecer alianzas dentro y fuera del territorio.

La Expo cuenta con antecedentes en Bayamo y ha tenido al hotel Sierra Maestra como sede recurrente; la actual edición se distingue por la participación de delegados de diferentes naciones y por la continuidad de un evento que busca articular intereses económicos desde Granma.

La Demajagua