Recuerdan en la comunidad “El Dátil” de Bayamo, al Generalísimo Máximo Gómez

Este 18 de noviembre se conmemora el natalicio del Mayor general Máximo Gómez Báez. A CIENTO 90 años de la fecha histórica, en Granma se recuerda su huella de manera especial en el poblado de “El Dátil” en Bayamo. Allí, el generalísimo vivió junto a su familia y se sumó a la conspiración independentista. La siguiente crónica de la periodista Karla Vigoa nos acerca a la impronta del General en Jefe del Ejército Libertador.