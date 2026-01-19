Judoca cubano Andy Granda entrena en París para Grand Slam

El judoca Andy Granda entrena en París para participar en el Grand Slam de la capital francesa, los días 7 y 8 de febrero venidero, junto otros siete cubanos, dirigidos por los entrenadores Julio Alderete y Boannys Chang.

Andrés Taño González, comisionado nacional, informó a la Agencia Cubana de Noticias (ACN) que Granda, de los más de 100 kilogramos (kg), viajó el 15 anterior hacia la Ciudad Luz para realizar una base de entrenamiento antes de competir en el certamen que reparte puntos para el ranking mundial (RM).

Sobre los otros escogidos, Taño agregó a la ACN que Iván Felipe Silva (100 kg) partirá el 26 próximo para unirse a Granda, mientras que el 28 lo harán Jonathan Charón (60 kg), Orlando Polaco (66 kg), Marlon Herrera (73 kg), Maylín del Toro (63 kg), Lianet Cardona (78 kg) y Dayanara Curbelo (+78 kg).

Recordó que la representación de Cuba se completa con el doctor Uvelino Moreno, y el presidente de la Federación Nacional, Rafael Manso, en calidad de jefe de la delegación.

Entre los objetivos de los cubanos aparece con fuerza conseguir puntos para el RM en el presente ciclo olímpico que cierra en los Juegos de Los Ángeles 2028.

Todos enfocan también la mirada en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, los Panamericanos de Lima 2027 y Los Ángeles 2028, conscientes de que las clasificaciones son por ranking.

Granda, quinto lugar –discutió bronce- en la cita bajo los cinco aros de la Ciudad Luz, y titular mundial de Tashkent 2022, despidió el 2025 en el lugar 11 del RM, posición con la que lidera los mejores ubicados por Cuba del listado de la categoría de mayores, con tres mil 021 puntos, mientras que en el femenino destaca Maylín (21-2062-63 kg).

Según la última actualización del RM en el sitio de la Federación Internacional www.ijf.org, entre los hombres le siguen los pasos Silva (18-2066-100 kg), quien apareció en 2025 en su nueva división, antes 90 kg, Charón (18-2185-60 kg), y Polanco (35-1334-66 kg), en tanto que entre las mujeres aparece a continuación de Maylín y Lianet (41-935-78 kg).

Recordar que para el olímpico Silva, subcampeón mundial de los 90 kg en Bakú 2018, este sería el retorno a las competencias, ya que en abril de 2025 sufrió una lesión en el Panamericano y de Oceanía de Chile, y que antes había logrado en su nueva categoría de peso dos medallas de bronce en el Grand Slam de París y Tashkent y el título en el Grand Prix de Austria.

Dayanara (8-380-+78 kg) también sobresale, pero en el ranking juvenil.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.