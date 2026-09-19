En Granma, V Expo MultiSerF 2026 para consolidar la internacionalización de la empresa cubana

Bayamo, Granma.- Del 15 al 18 de septiembre, el hotel Sierra Maestra de esta ciudad acoge la V Expo Comercial Internacional MultiSerF 2026, cita que consolida la internacionalización de la empresa cubana MultiSerF S.R.L. como puente logístico-financiero y plataforma estratégica para el comercio exterior del país.

El certamen, que nació en 2022 con la visión de ser más que una feria, hoy trasciende el ámbito comercial para convertirse en una conexión global que abarca desde el Istmo hasta el continente africano, con secciones académicas, expositivas y espacios dedicados a los emprendimientos.

La doctora en Ciencias Leonor de los Dolores Estrada Jiménez, presidenta y CEO del grupo, explicó que el salto cualitativo de esta edición radica en la internacionalización de MultiSerF. «La internacionalización no se limita a las operaciones de comercio exterior, sino que implica la posibilidad de que una empresa estructuralmente organizada, con una cultura organizacional consolidada y estándares de calidad certificados, trascienda las fronteras del país con su mismo sello, bajo su misma marca y utilizando el mismo nombre comercial», precisó.

En ese sentido, Estrada Jiménez destacó la continuidad de los vínculos establecidos durante Expo Caribe 2024, los cuales se consolidan en esta cita con la presencia de la Asociación Manufacturera de Trinidad y Tobago, que desde 2024 incluyó a MultiSerF en su cartera de proveedores, un trabajo sostenido hacia el CARICOM.

Durante el certamen se firmó un convenio que triangula México, Cuba y Panamá en el comercio, lo que convierte a la cita en una conexión global que abarca desde el Istmo hasta el continente africano.

La firma, concretada en la inauguración por el presidente del Grupo Nevado y Asociados de México, el licenciado Guillermo Nicomédez Ramírez Salazar, cambia la estructura y las proyecciones del comercio para el país y el mundo.

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