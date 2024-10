Presidenta de México ratifica continuidad de programas sociales

Durante el acto en el sureño estado de Campeche, la dignataria

destacó el mantenimiento de la pensión a los adultos mayores, el apoyo

al campo, a personas con discapacidad, a jóvenes de preparatoria y a

iniciativas como Sembrando vida, que busca impulsar la autosuficiencia

alimentaria. Además, estos programas van a estar en la constitución para que nadie los pueda quitar, aseveró. Sheinbaum aludió a los tres nuevos programas del Bienestar

impulsados por su administración, entre estos, uno que proveerá de un

apoyo bimestral a las mujeres de 60 a 64 años de edad, y otro que

otorgará becas para todos los niños y adolescentes de escuelas públicas. “Una beca a las familias para que puedan tener sus uniformes,

zapatos siempre bien, su alimentación para ir a la escuela, todo lo que

requieran los niños y las niñas. Queremos que no les falte nada a los

niños y a las niñas de México, porque no solo son el futuro, son el

presente”, aseguró. El tercero, llamado Salud casa por casa, garantizará atención

médica en su domicilio a ciudadanos de la tercera edad y personas con

discapacidad y se espera pueda iniciarse a partir de febrero del próximo

año. “Ahí les van a tomar los signos vitales, si es necesario les van a

recetar el medicamento que requieran y después, para poder ir por su

medicamento de manera gratuita, a un lado de los Bancos del Bienestar,

vamos a poner Farmacias del Bienestar”, detalló. También hizo referencia a iniciativas concebidas específicamente

para el estado, entre estas, el Plan Campeche, con el que las

autoridades buscan, entre otros objetivos, desarrollar aún más la

ganadería y la producción de arroz. Al referirse a las tres grandes transformaciones anteriores en

México (la independencia, la reforma y la Revolución), resaltó que

“ahora estamos viviendo la cuarta transformación, que inició en 2018 con

el presidente Andrés Manuel López Obrador y ahí se separó el poder

político del poder económico”. Reiteró que gobernará con los mismos principios que dieron origen a

este movimiento, entre estos, “por el bien de todos, primero los

pobres”, “que no haya gobierno rico con pueblo pobre” y “con el pueblo

todo, sin el pueblo nada”. “Aprovecho para decirles que el 1 de junio de 2025 todo el pueblo

de México va a elegir a jueces, magistrados y ministros de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, porque esa fue la decisión y la voluntad

del pueblo, por eso cambió la constitución”, aseveró la mandataria. Dicha elección forma parte de la reforma judicial, la cual aspira a

poner fin a la corrupción y el tráfico de influencias en ese poder

autónomo.