Miguel Díaz-Canel en exclusiva a RT: “Los intereses por invertir en Cuba no están solo en EE.UU.”

"Para nosotros no es aceptable que la implementación de las transformaciones provoque una mayor brecha en las desigualdades", afirma Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de Cuba. En una entrevista exclusiva a RT elabora sobre las nuevas medidas aprobadas por su Gobierno y el reto político que suponen. Además, subraya que, aunque la agresión de la política de EE.UU. hacia Cuba ahora es mayor que en cualquier otro momento, el Gobierno cubano busca evitar una confrontación entre ambos pueblos.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha concedido una entrevista a RT, en la que habló de los cambios que deben producirse en la economía de la isla para prosperar en medio del bloqueo estadounidense, por qué el diálogo es importante y cómo contrarrestar la “mentirosa” agenda de los medios de comunicación occidentales.

Urgencia de transformaciones

“Yo diría que las transformaciones que queremos acometer, que queremos implementar, que hemos dado a conocer, eran transformaciones imprescindibles. Había que hacerlas, había que hacerlas incluso aunque no estuviéramos viviendo este contexto, porque tienen como vocación perfeccionar la construcción del socialismo en nuestro país”, explicó el mandatario.

Según él, algunos cambios venían aplazándose en el tiempo porque “tienen riesgos, implican desafíos“, y todavía hay que trabajar mucho “para que se entiendan mejor”. Además, hay modificaciones que deben ser aprobadas en “un contexto sumamente complejo, donde hay todo un afán hegemonista por parte del Gobierno de los Estados Unidos, que está tratando de aplastar el multilateralismo, que emplea la fuerza como el recurso para resolver los conflictos, y que está también llevando al mundo a una conducción donde se irrespeta el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas”.

“Hoy nosotros no estamos viviendo solamente el bloqueo tradicional que hemos resistido durante más de 66 años, ya no solo estamos viviendo a ese bloqueo, el recrudecimiento, que fue la cualidad que le imprimió la Administración Trump en su primer mandato. Ahora tenemos toda la acumulación de esos dos momentos y, además de eso, un bloqueo energético. Es una política de máxima asfixia, de máxima presión, solo con el objetivo de quebrar la voluntad del Estado. Están aplicando un castigo colectivo contra la población cubana. Es una expresión de genocidio y de crimen”, denunció Díaz-Canel.

En este sentido, expresó su convicción de que “en algún momento los que han sido artífices de esta política contra Cuba tendrán que responder a nivel internacional por el crimen y el genocidio que han orquestado”. “Y ante eso hay que actuar, hay que actuar, hay que actuar con sentido de urgencia, con sentido de responsabilidad también con mucha sangre fría“, instó.

“Castigo colectivo”

El mandatario destacó la importancia de un debate justo ante los desafíos que vive el país.

“Lo que pasa es que nosotros tenemos que ser realistas en el momento que estamos viviendo, con toda esa complejidad que yo te explicaba. Que hace 6 meses que no llega un barco de combustible, solo llegó un barco ruso”, afirmó.

“Aquí [los estadounidenses] han hecho tanta presión sobre las empresas extranjeras que una parte importante de las empresas extranjeras se han retirado del país. Hoy nuestros procesos económicos, productivos, de servicio, tienen mucho deterioro como parte de este castigo colectivo. Entonces nosotros tenemos un gran dilema que tenemos que ser capaces de resolver”, explicó.

El jefe de Estado indicó que Cuba continúa la construcción socialista, “no solo para resistir, sino para avanzar“, cuando está sometida al bloqueo “más prolongado que ha ejercido la potencia más poderosa del mundo y ahora, acrecentado con un bloqueo energético”.

¿Cuál es la esencia de las transformaciones?

El presidente explicó también cuál es la naturaleza de las modificaciones planeadas. “¿Cuál es la esencia de las transformaciones que estamos planteando? Bueno, que esas transformaciones desaten las fuerzas productivas y que desatando las fuerzas productivas creemos riqueza y que esa riqueza seamos capaces de distribuirla con justicia social“, subrayó.

“Creemos que a final de julio estamos en condiciones ya de empezar a aplicar 121 de esas 170 y tantas transformaciones“, prometió, y añadió que las primeras de ellas estarán “orientadas a las personas con vulnerabilidad, hacia los jubilados, hacia las personas con menos ingresos”.

“Vamos a empezar a trabajar, vamos a corregir lo que salga mal, vamos a multiplicar lo que salga bien, y vamos a asimilar lo nuevo que se proponga”, concluyó.

EE.UU. no puede limitar la capacidad de acción cubana

Oliver Zamora también recordó, durante la conversación, que “Estados Unidos hace todo lo posible por sacar los inversionistas de Cuba“. En este sentido, preguntó qué posibilidades de éxito tendrían en este contexto las transformaciones cubanas.

Díaz-Canel dio una respuesta contundente: los bloqueos no pueden limitar la capacidad de acción de La Habana, ni sus políticas internas se pueden subordinar a lo que les quiere imponer Washington como castigo colectivo.

“Es cierto que ellos están tratando de provocar que no haya inversionistas en Cuba, pero los mercados de inversiones, los intereses por invertir en Cuba no están solo en los Estados Unidos, están en otras regiones del mundo”, enfatizó el mandatario.

“Lamentablemente no hablamos en público de esas cosas porque hay una persecución realmente agresiva hacia todo el que tiene y quiere realizar un negocio con Cuba. […] Hay muchas personas, muchas empresas, muchas entidades que tienen interés de trabajar con Cuba y que están dispuestas a no subordinarse, a que le impongan desde una nación que se cree que es el imperio que puede gobernar al mundo”, aseveró.

“Nosotros tenemos todo el derecho, independientemente de este bloqueo recrudecido, a tener posibilidades de comprar combustible en el mundo, como lo puede hacer cualquier otro país del mundo. Nosotros tenemos derecho a tener comercio con otros lugares del mundo. Nosotros tenemos derecho a tener inversiones“, especificó.

El líder reiteró que siempre es necesario prestar atención a las condiciones en las que Cuba intenta continuar su desarrollo. “Lo que pasa es que nadie ha tenido que construir el socialismo, insisto, en las condiciones en que lo ha tenido Cuba. Más de 60 años con el bloqueo más prolongado en la historia. Pero es un bloqueo, ¿de qué características? Económico, comercial y financiero. ¿Quién lo ha aplicado? La potencia más poderosa del mundo, que es a la vez la que controla el comercio del mundo, las finanzas en el mundo. Por lo tanto, no estamos hablando de cualquier bloqueo. Y, además de eso, ahora lo recrudecieron”, indicó el mandatario.

“Ni calco ni copia”

Díaz-Canel comentó, asimismo, qué está haciendo Cuba: si está buscando su propio camino o copiando modelos de otros países. “Nosotros tenemos intercambio regular de experiencias anual entre nuestros partidos comunistas, con el Partido Comunista Chino, con el Partido Comunista de Vietnam, de análisis de cómo vamos realizando los procesos de construcción social”, dijo.

Pero, al mismo tiempo, La Habana se encuentra construyendo su propio modelo, porque sus condiciones históricas concretas “son diferentes”. “China y Vietnam, cuando iniciaron las reformas hace años, no estaban bloqueados. Incluso en algún momento recibieron el tratamiento de naciones más favorecidas por parte de Estados Unidos”, afirmó. “Por lo tanto, ni calco ni copia. Creación heroica es lo que tenemos que hacer“, expresó.

¿Por qué es importante el diálogo con EE.UU.?

El presidente cubano explicó por qué la isla se mantiene en un canal de diálogo con Estados Unidos y si vale la pena seguir con esos contactos.

“Tenemos que volver a los referentes históricos. La revolución siempre ha defendido encontrar por la vía del diálogo la solución a las diferencias bilaterales entre Cuba y Estados Unidos. Convencido de que siempre vamos a tener diferencias ideológicas, pero también convencido de que es posible encontrar áreas y espacios en los cuales podamos hacer una construcción de cooperación con beneficio para ambos pueblos, que nos ayude a garantizar la paz y la estabilidad de ambas naciones y también de la región latinoamericana”, manifestó.

En este sentido, precisó que la confrontación “no es lo que merecen” los pueblos de las dos naciones. “Creo que nosotros podemos establecer una relación civilizada entre vecinos, independientemente de nuestras diferencias, pero tiene que ser sobre una base de respeto, de igualdad, donde no se condicione nada, y donde, por supuesto, los temas de nuestro sistema político, de nuestra autodeterminación, de nuestra independencia, de nuestra soberanía, no están a debate”, expresó.

“Porque siempre hemos defendido, nos lo enseñó Fidel [Castro], también el general de Ejército, que el diálogo es el camino para lograr la paz, y la paz es la premisa para lograr la estabilidad, para poder avanzar, para que el mundo sea mejor. Y por eso nosotros defendemos el diálogo”, explicó.

Díaz-Canel sostuvo que, sin embargo, “es muy difícil un diálogo en esta condición, cuando hay una potencia que constantemente asume el papel de agresora” e “históricamente no ha cumplido sus compromisos”.

Según él, EE.UU. ahora tiene “un alto nivel de retórica amenazante“, habla de posible agresión militar y utiliza “prácticas muy perversas para seguir apretando ese castigo colectivo y ese cerco” sobre Cuba.

Ahora, denunció el presidente, Washington inventó otro pretexto para convencer al mundo de que esta agresión contra la isla es necesaria: acusa a La Habana de financiar y crear “una plataforma de terrorismo político de izquierda”. “El mundo sabe que nosotros somos un país de paz, por eso defendemos la paz, por eso defendemos el diálogo, por eso incluso en circunstancias tan difíciles, pero desde una posición de principio, buscamos avanzar en el diálogo”, afirmó Díaz-Canel, y agregó que la isla no quiere la guerra, porque sería “un baño de sangre que traería consecuencias terribles para ambas naciones”, tanto la cubana como la estadounidense.

Narrativa mediática “supremacista” y “mentirosa”

Ampliando el tema de agresiones estadounidenses, el mandatario denunció la narrativa mediática “supremacista, capitalista e imperial” con la que Washington trata de ocultar su culpabilidad en los desafíos que vive la isla.

“Yo siempre caracterizo que la agresión multidimensional que ejerce el Gobierno de los Estados Unidos contra Cuba en estos momentos tiene un componente ideológico, un componente cultural y un componente mediático“, señaló el mandatario.

“Ideológicamente, nos están tratando de imponer un pensamiento hegemónico. Culturalmente, están tratando de borrar nuestra identidad. […] Y todo esto lo están apoyando mediáticamente con una enorme estrategia de comunicación política supremacista, capitalista e imperial, que tiene un componente altísimo de intoxicación mediática. Muy calumniosa, muy mentirosa“, agregó.

En este sentido, Díaz-Canel precisó: “Eso lo hemos visto ya no solo en el caso de Cuba, eso lo hacen en el mundo entero“. “Lo hicieron para trabajar la situación de Venezuela, lo hicieron para justificar la guerra contra Irán”, alertó.

“Yo creo que tan perverso como es la prolongación del bloqueo en el tiempo, es perverso también la manera irrespetuosa y cínica en que el Gobierno de Estados Unidos acompaña esa prolongación del bloqueo con una construcción narrativa donde trata de ocultar su culpabilidad y la enfoca hacia los conceptos de estos Estados fallidos, cómo trata de maximizar todas esas problemáticas que vive Cuba y no le ponen el apellido por qué es la causa de esa problemática“, criticó.

Al final de la entrevista, Oliver Zamora agradeció al mandatario cubano por dedicar nuevamente unos minutos a RT “en momentos tan difíciles”. “Siempre los seguimos a ustedes, siempre, cuando queremos aclararnos entre tanta mentira que se dice en el mundo“, respondió Díaz-Canel.

La Demajagua