La Oficina Secreta de Osmani Espinosa

Por Luis Carlos Frómeta Agüero

Se inició como cantante aficionado, luego integró el cuarteto vocal de pop Perlas y Diamantes, de la ciudad natal, hasta que decidió probar suerte en la capital cubana, donde se estableció en el grupo Mégano (1999-2004), adjunto a la Casa de la cultura de Guanabacoa, y en el 2005 en la agrupación Los que llegaron primero.

EL DESPEGUE

“Aunque soy totalmente empírico, la vida me llevó a buscar conocimientos musicales básicos, a estudiar un poco, pero sin profundizar en las técnicas musicales.

“Entre el 2000 y el 2001, compuse El verano ya llegó, la canción más importante de mi vida, que nunca podré superarla, por cuestiones espirituales. Estaba en la Universidad, buscando un rumbo, quería ser muchas cosas y esa canción me dijo: este es tu camino.

“Un año después, la disquera hispana Vale Music, promotora de artistas como Chenoa y David Bisbal, compró la canción y la difundió con éxito por España.

“Me percaté de que podía componer, en un momento en que me daba lo mismo ser futbolista que pelotero. En el país ibérico, hicimos dos discos, hasta que Mégano se desintegró y Mayco D´ Alma y yo regresamos de España.

“A partir de ese momento, comencé a escribir para otros artistas cubanos, como Bárbara Grave de Peralta, Pachito Alonso y letras que hice junto al compositor Jesse Suárez. Fue una cadena de éxitos.

“Todo el mundo tiene una primera vez y para hacer carrera la gente se preocupa mucho por la producción, el vestuario, y es cierto que la imagen es importante, pero lo fundamental para un cantante es una buena canción. Si logras combinar eso con el look, casi tienes un éxito asegurado. La esencia de mis canciones depende del estilo de cada intérprete.

“Yo estudio su registro, la nota que puede alcanzar, cómo ha sido su carrera… y a partir de ahí escribo. No me gusta la vulgaridad ni me interesa hacer un tema que la gente no comprenda.

“Prefiero la música latina romántica, desde lo más suave hasta lo más movidito. Desde una balada hasta el reguetón limpio, que diga cosas agradables.

“Tengo una canción de amor con la cantante Patrick White, también con Haila. Me gusta la fusión con el reguetón, porque con ese género es imposible dejar de mover las caderas y todo lo que le da alegría al cuerpo es bienvenido. Lo que pienso es que los reguetoneros deben darle un enfoque más universal a sus temas, eso lo haría más interesante.

EL GRAMMY LATINO

“Muchos de mis temas se mantienen en el hit parade internacional: Lo malo se va bailando, Si tú volvieras, Que suenen los tambores, La Dura, Pelearnos un ratico… defendidas por agrupaciones y solistas como Qva Libre, Mayco D’ Alma, Laritza Bacallao, Raúl Lora, Jacob Forever, Los Van Van, Manolito Simonet, Wil Campa, Alain Daniel, Yulien Oviedo, Alexánder Abreu …

“Sobresale, también, Olga Tañón, quien avaló con su interpretación el Premio Grammy Latino a Mejor Álbum de Fusión Tropical 2017,con la canción La Gran Fiesta.

-¿Y MANZANILLO?

“Es mi vida, el pueblo de mi corazón, de mis amores. Allí aprendí a cultivar la cultura musical de modo empírico y a bailar. Manzanillo me enseñó las fiestas, a conocer grandes músicos de los que me nutrí.

“Cada vez que puedo regreso solo para decir: estoy aquí, no me he olvidado de ustedes”.

