Presentan plataforma oficial de FIHAV 2026

Precisaron que en medio de un contexto económico derivado de la agresión multidimensional
y las contingencias actuales, esta edición demuestra que Cuba sigue avanzando en sus Transformaciones Económicas y Sociales, y abre sus puertas –ahora virtuales– para seguir haciendo negocios.
Destacaron que en la plataforma www.cuba.feriahabana.cu los expositores podrán exhibir productos, servicios, concursar por los premios que se otorguen y participar en el programa de FIHAV 2026.
Resaltaron que una vez más se contará con áreas temáticas como Inteligencia Artificial, Transición Energética, Turismo y Hecho en Cuba, además de que se incluirá un Pabellón para los stands de los territorios de Cuba y los habituales pabellones organizados por países para los stands de empresarios extranjeros y cubanos.
Comentaron que en FIHAV 2026 se realizará de forma presencial la actualización de la Cartera de Oportunidades de Negocios con Capital Extranjero, una Ronda de Negocios presencial y virtual, encuentros con empresarios cubanos residentes en Cuba y en el exterior, así como con empresarios extranjeros que se encuentren en el país, y se visualizarán en la plataforma los encuentros empresariales que se organicen por las misiones diplomáticas y consulares cubanas en el extranjero.
De acuerdo con la plataforma el cierre de inscripción será el 10 de noviembre.