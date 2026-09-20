Presentan plataforma oficial de FIHAV 2026

El Comité Organizador de la Feria Internacional de La Habana (FIHAV) anunció la apertura de la PlataformaOficial de la xlii edición de fihav 2026, que se celebrará del 24 al 26 de noviembre en formato virtual, a través de la url www.cuba.feriahabana.cu

Precisaron que en medio de un contexto económico derivado de la agresión multidimensional

y las contingencias actuales, esta edición demuestra que Cuba sigue avanzando en sus Transformaciones Económicas y Sociales, y abre sus puertas –ahora virtuales– para seguir haciendo negocios.

Destacaron que en la plataforma www.cuba.feriahabana.cu los expositores podrán exhibir productos, servicios, concursar por los premios que se otorguen y participar en el programa de FIHAV 2026.

Resaltaron que una vez más se contará con áreas temáticas como Inteligencia Artificial, Transición Energética, Turismo y Hecho en Cuba, además de que se incluirá un Pabellón para los stands de los territorios de Cuba y los habituales pabellones organizados por países para los stands de empresarios extranjeros y cubanos.

Comentaron que en FIHAV 2026 se realizará de forma presencial la actualización de la Cartera de Oportunidades de Negocios con Capital Extranjero, una Ronda de Negocios presencial y virtual, encuentros con empresarios cubanos residentes en Cuba y en el exterior, así como con empresarios extranjeros que se encuentren en el país, y se visualizarán en la plataforma los encuentros empresariales que se organicen por las misiones diplomáticas y consulares cubanas en el extranjero.

De acuerdo con la plataforma el cierre de inscripción será el 10 de noviembre.

Periódico Granma