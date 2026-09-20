Relacionan contaminación atmosférica con la salud ocular

El Centro de Investigación Oftalmológica Rey Khaled en Arabia Saudita realizó un estudio sobre los nexos que existen hoy entre la contaminación atmosférica y las enfermedades oculares.

Las personas que viven en zonas con mayores niveles de daños a la atmósfera tienen más probabilidades de desarrollar glaucoma y cataratas, aseguró la fuente.

Actualmente existen pruebas de que la exposición al aire contaminado es perjudicial para el corazón y los pulmones, pero apenas se conoce sobre su incidencia en la salud ocular.

Muchos pacientes pierden la visión debido a afecciones como el glaucoma y las cataratas, y vinculan este mal de salud con la edad, pero el envejecimiento no es única razón.

Los científicos de la mencionada institución analizaron los datos de millones de personas en Asia Oriental y el Reino Unido respecto a los niveles de varios tipos de contaminación atmosférica: partículas en suspensión (PM2.5 y PM10), dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, ozono y monóxido de carbono.

Luego compararon estos niveles con el número de personas diagnosticadas con glaucoma, cataratas o degeneración macular asociada a la edad.

“Esto demostró que cuanto mayores son los niveles de partículas finas (PM2.5), mayor es el riesgo de glaucoma.Las personas que viven en las zonas más contaminadas tienen hasta un 70 por ciento más de probabilidades de padecer glaucoma en comparación con las que viven en las zonas menos contaminadas”, argumentaron.

Asimismo, quienes viven en zonas más contaminadas se enfrentan a un riesgo consistentemente mayor de desarrollar cataratas, y a mayor contaminación, mayor riesgo.

Los expertos explicaron la incidencia de las diminutas partículas presentes en el humo, los gases de escape de los vehículos y la contaminación industrial.

Por cada aumento significativo en la exposición a la contaminación, el riesgo de glaucoma se incrementó en torno a un ocho por ciento y el de cataratas en un cuatro.

Otros contaminantes, como el dióxido de nitrógeno y el ozono, mostraron asociaciones más débiles o mixtas.

La evidencia sobre la degeneración macular asociada a la edad fue menos consistente.

Puntualizaron que las partículas finas causan inflamación y estrés oxidativo en el cuerpo. Tras años de exposición, estos efectos pueden dañar el nervio óptico, lo cual es relevante para el glaucoma, o el cristalino, lo cual es relevante para las cataratas.

Los expertos explicaron que el ojo respecto a otros órganos está expuesto directamente al ambiente.

La superficie ocular -la película lagrimal, la conjuntiva y la córnea- no tiene barrera entre ella y el aire exterior, y este elemento 0hace que la plausibilidad biológica en este caso sea mayor que en el de otros órganos.

Concluyeron que es vital establecer estándares más estrictos de calidad del aire y medidas para reducir la contaminación, como la creación de espacios verdes y la disminución del tráfico automovilístico en las urbes.

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