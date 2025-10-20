Evocan en Bayamo estreno del Himno Nacional.

Bayameses de varias generaciones evocaron el estreno público de la marcha guerrera "La Bayamesa", hoy Himno Nacional. El acto, en el mismo escenario donde en 1868 un pueblo sediento de libertad cantó la letra de Perucho Figueredo, recreó aquel momento fundacional. La gala rindió tributo a la cultura cubana y a personalidades como Abelardo Estorino. "La Patria en mi voz" fue el hilo conductor del espectáculo.

Foto: Roberto Mesa Matos

Bayameses de varias generaciones evocaron este lunes el estreno público del canto patrio, la marcha guerrera La Bayamesa, que se convertiría en el Himno Nacional de Cuba. El acto se desarrolló en el mismo escenario donde, un pueblo sediento de independencia y libertad, cantó el 20 de octubre de 1868 la letra del patricio bayamés Pedro (Perucho) Figueredo.

La gala sirvió de homenaje a la cultura cubana, al cumplirse 45 años de su declaratoria como celebración, y rindió tributo al teatrista Abelardo Estorino, al intelectual Armando Hart Dávalos y a la impronta de Fidel Castro en la cultura nacional.

A la velada asistieron la primera secretaria en Granma del Partido Comunista de Cuba, Yudelkis Ortíz Barceló; Yanetsy Terry Gutiérrez, gobernadora de Granma; y personalidades e intelectuales invitados a la Edición 31 de la Fiesta de la Cubanía, que culmina hoy en la ciudad de Bayamo.

“La Patria en mi voz” fue el hilo conductor del espectáculo, que estuvo bajo la dirección de Juan Alberto Ante y en el cual se presentaron artistas locales y nacionales.

Un momento siempre especial y evocador resultó la escenificación de cómo, en este mismo lugar hace 155 años, el pueblo entonó las estrofas de La Bayamesa, marcha guerrera convertida después en el Himno Nacional.

El Historiador de Bayamo Ludin Fonseca García, que cuando en la plaza de la Parroquial mayor se estaba estrenando La Bayamesa se consolidaba además el concepto de patria.

Yunior García Ginarte Yunior Garcia Ginarte - CNC TV GRANMA