En la ciudad de Mendoza, Argentina, amigos solidarios con Cuba, realizarán hoy en la noche una actividad en el marco de la jornada por el centenario del natalicio de Fidel Castro, que en todo el año 2026 convocó al mundo a recordar su legado.

Teniendo en cuenta la fecha del fallecimiento del líder cubano, el 25 de noviembre de 2016, las organizaciones de amistad pretenden celebrar un concierto con la música del trovador Silvio Rodríguez, para también saludar el cumpleaños del cantautor (29 de noviembre de 1946).

Germán Leyens Contreras, integrante del Colectivo Solidario Mendoza con Cuba, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que en la gala cultural actuarán talentos artísticos de la localidad y se pretende presentar el Vino Fidel, un tipo de bebida espiritosa, atendiendo la cultura vinícola de la región.

Mendoza es una provincia con importante producción de uvas y elaboración de vinos; muchos compañeros cuentan que Fidel apreciaba varias de las marcas de vinos que producimos aquí, y se nos ocurrió crear una bebida con sabor diferente que ofertaremos a los asistentes de la actividad, comentó el activista.

Añadió que harán una venta de artículos, artesanías y libros para recaudar fondos para futuras donaciones al pueblo cubano, principalmente de kits fotovoltaicos para la instalación de energía solar en hospitales y escuelas de la isla caribeña.

En el mismo acto, entregarán una valija con medicamentos, insumos médicos y otros objetos a una compañera que integrará la 1.ª Brigada Fidel Castro Ruz, la cual hará un recorrido en la próxima semana desde Tuxpán, en Veracruz, México, para visitar la ciudad de Santiago de Cuba y el poblado de Birán, donde nació el Comandante en Jefe.

Además, tienen previsto presentar en la velada el sitio web: www.mendozaconcuba.ar, con materiales de las diferentes acciones solidarias hechas por la organización y para divulgar todo lo que realicen hacia el futuro; ahí encontrarán galerías de fotos, audiovisuales, vínculos con otras páginas web y materiales diversos, precisó Leyens Contreras.

Aseguró que este año han realizado variadas actividades y recordó la efectuada el 13 de agosto, fecha del nacimiento del líder cubano, y el tema convocante fue la defensa del pueblo palestino frente a la invasión militar de Israel.

Nos interesa la solidaridad en los planos político y comunicacional, por eso mantenemos columnas semanales en medios comunitarios y alternativos, y en alianza con otras organizaciones como el Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo que tiene el sitio web www.comecuco.org, puntualizó.

Detalló que el Colectivo Solidario Mendoza con Cuba está integrado por militantes de diversos espacios, algunos integrantes de organizaciones político-partidistas y por muchas personas que sienten como propias las injusticias que comete el gobierno de Estados Unidos contra la isla.

El pueblo argentino tiene una profunda admiración por la Revolución cubana, por los gestos de solidaridad que ha sido capaz de llevar al mundo y por la resistencia contra las injustas medidas impuestas por el imperialismo yanqui, resaltó, de ahí el motivo para hacer este y muchos gestos de apoyo y ayuda al pueblo cubano.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.