Argentina celebra y recibe a sus campeones

Buenos Aires, 20 dic (Prensa Latina) Miles de argentinos llegarán hoy hasta el Obelisco capitalino para celebrar junto a la selección nacional de fútbol su triunfo en el Mundial de Fútbol de Qatar y la tercera copa de este país sudamericano.

Justo un mes después del inicio de esa cita, los hinchas recibirán a la Scaloneta que derrotó a Francia el domingo y trae a casa un trofeo anhelado desde hace 36 años.

Según precisó la albiceleste en la red social Twitter, los jugadores partirán hacia las proximidades de ese monumento alrededor del mediodía.

La víspera, el Gobierno decretó feriado nacional para que quienes apoyaron a la selección durante los siete partidos disputados puedan festejar la victoria, calificada de histórica por medios locales de prensa.

De acuerdo con la agencia de noticias Télam, estaba previsto que el equipo llegara al Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 19:00, hora local, del lunes, pero un retraso en la salida de Doha provocó que el horario sufriera modificaciones.

La Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Argentina desplegaron un operativo para garantizar el traslado de los jugadores y el personal técnico.

También participan en la implementación de las medidas correspondientes efectivos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la empresa Corredores Viales, pues desde la tarde de ayer, grupos de personas comenzaron a acampar en las proximidades del aeródromo para ver a los campeones.

Después del triunfo obtenido en Qatar, el capitán Lionel Messi aseguró que todo fue una locura.

Es impresionante. La ansiábamos muchísimo (la Copa). Sabía que Dios me la iba a regalar, que era esta. Ahora quiero celebrar. No veo la hora de estar en Argentina, señaló.

Poco después, en su perfil en la red social Instagram, agradeció a todos los que apoyaron al equipo y creyeron en él.

Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer. (…) Demostramos una vez más que los argentinos, cuando luchamos unidos, somos capaces de conseguir lo que nos propongamos, aseveró.

El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño. ¡Lo logramos!, agregó.